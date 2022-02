Steam Deck è disponibile da oggi, ma Valve pensa già a una nuova console

A partire da oggi alcuni fortunati utenti inizieranno a ricevere le prime console Steam Deck: il 25 febbraio è infatti l’annunciato day one della piattaforma ibrida realizzata da Valve.

Nelle prossime ore la console simile a Nintendo Switch sarà spedita ai primi giocatori in lista d’attesa, ma nonostante oggi sia il giorno di lancio la compagnia sta già iniziando a pensare a quello che potrà essere il suo successore.

La data di lancio è stata confermata meno di un mese fa e Valve aveva assicurato che non ci sarebbero stati ulteriori rinvii: presto si potrà dunque iniziare a giocare coi propri giochi preferiti di Steam in portabilità.

In tempi non sospetti, la compagnia aveva già sottolineato di voler pensare a un nuovo modello con output in 4K, confermando oggi l’idea di rilasciare nuove versioni nei prossimi mesi.

In un’intervista pubblicata sull’ultimo numero del magazine Edge (via GamesRadar+), Gabe Newell ha infatti commentato che il modello di Steam Deck che si è rivelato più popolare è quello con il costo superiore: un segnale che i giocatori chiedono console con le migliori prestazioni.

Per questo motivo, Valve vuole realizzare non solo una Steam Deck 2 che possa essere ancora più potente, ma che riesca a sfruttare maggiormente il fattore portabilità.

Se per i primi modelli era infatti fondamentale che si riuscisse a trovare il modo di far funzionare tutti i giochi disponibili su Steam, le prossime iterazioni cercheranno di sfruttare le capacità mobile, unendoli agli aspetti migliori che si possono trovare nei PC desktop e portatili tradizionali.

Gabe Newell e il suo team stanno inoltre prendendo in considerazione nuove potenziali applicazioni per le future console, che potrebbero rendere Steam Deck anche una piattaforma utile per le applicazioni in VR: l’idea infatti è quella di costruire un PC che possa davvero essere portatile.

Non resta che aspettare di scoprire quali saranno le novità in arrivo per le prossime piattaforme, in attesa naturalmente che tutti i giocatori possano godersi i primi modelli della nuova console ibrida.

Valve ha già pubblicato una pagina per poter scoprire immediatamente tutti i giochi compatibili con Steam Deck: la lista sarà in continuo aggiornamento ed è fondamentale per chi vuole iniziare a costruire il proprio catalogo portatile.