5 perle da Xbox + Bethesda Showcase che dovete tenere d’occhio

Lo abbiamo visto tutti, Starfield. Lo abbiamo sentito tutti, Hideo Kojima che annunciava la sua nuova partnership. Abbiamo apprezzato un Forza Motorsport dalle ambizioni fuori scala, ma non c’è stato solo questo.

Nella ricca serata di Xbox + Bethesda Showcase, abbiamo assistito anche alla presentazione di alcune piccole e interessanti chicche che sono assolutamente da tenere d’occhio, di cui vi abbiamo riferito nel nostro recap completo dall’evento.

Considerando che tutte usciranno da qui ai prossimi dodici mesi, si tratta di giochi che potrebbero arricchire in modo considerevole e insospettabile quello che il mercato videoludico avrà da offrire da qui a breve – al di là del panorama dei puri AAA da vetrina.

Non è stato facilissimo, ma abbiamo provato a mettere insieme la lista delle 5 piccole perle viste alla conferenza che dovete tenere sott’occhio, perché potrebbero essere i prossimi giochi-rivelazione in arrivo.

Cocoon

Una direzione artistica suggestiva, uno stile silenzioso e in qualche modo magico: Cocoon porta in dote con sé l’esperienza da lead gameplay designer dell’autore Jeppe Carlsen, che abbiamo visto in azione in precedenza sugli amati Limbo e Inside. L’idea alla base del gioco è quella di portarci in «mondo dentro ai mondi», con quindi un universo ludico di diversi macro-scenari collegati tra loro, tra cui ci ritroveremo a spaziare.

Ci divertiremo con puzzle, spostamenti di oggetti e meccaniche intuitive che vogliono andare a costituire un’ossatura di gioco che possa offrire enigmi interessanti e soprattutto un grande coinvolgimento. Xbox lo presenta parlando di «un mistero cosmico» da svelare e siamo piuttosto curiosi di saperne di più.

Non sappiamo quando Cocoon arriverà (per ora generico 2023), ma lo farà sbarcando da day-one su Game Pass, come esclusiva console al debutto.

Ereban: Shadow Legacy

Se ci sono meccaniche stealth, eccomi subito arrivare – ed Ereban: Shadow Legacy sembra piuttosto interessante. Alcune cose della direzione artistica richiamano un po’ Aragami, ma la parte curiosa del gioco è l’uso della luce e delle ombre.

La nostra protagonista, Ayana, può infatti sfruttare i suoi poteri per trasformarsi lei stessa in un’ombra, a patto che non venga colpita dalla luce che ovviamente i suoi nemici sfoggiano. Questo vale perfino per le pareti, dentro le quali la donna può entrare per procedere tra le tenebre, balzando poi fuori dal muro per prendere alle spalle l’avversario.

Gli sviluppatori anticipano che vestiremo i panni di quella che è «l’ultima discendente di una razza dimenticata» e che Ayana, oltre al suo potere, avrà anche dalla sua dei gadget particolarmente estrosi, con cui potremo scegliere di evitare o uccidere i nostri nemici.

Arriverà nel 2023, dal day-one su Game Pass, e sarà una esclusiva Xbox al momento del lancio.

Pentiment

Josh Sawyer è uno dei maestri del gioco di ruolo e una delle frecce più splendenti all’arco di Obsidian Entertainment: fu lead designer su Neverwinter Nights 2, director di Fallout: New Vegas, designer di Icewind Dale, director di Pillars of Eternity e design director di The Outer Worlds, per citarne qualcuno.

Ecco perché il suo Pentiment è un gioco da tenere d’occhio. Nella Baviera del XVI secolo, vestiremo i panni di un artista chiamato a risolvere alcuni casi di omicidio che si verificano nell’arco di ben venticinque anni. Le sue indagini, in mezzo ai tumulti sociali dell’epoca, sono tutt’altro che facili e le decisioni che prenderemo avranno un impatto sulla città.

Sawyer è una garanzia, l’idea del gioco è intrigante, la direzione artistica un po’ The Procession to Calvary e un po’ Inkulinati è deliziosa. Arriva a novembre, anche su Game Pass.

As Dusk Falls

Potrebbe essere una delle hit dormienti di questa Summer Game Fest, dopo che si era mostrato anche al Tribeca Games Showcase. As Dusk Falls è un titolo che racconta drammi e dilemmi familiari – sia perché riguardano le due famiglie protagoniste, sia perché sono momenti grigi che anche le persone comuni potrebbero vivere.

In una vicenda dove le decisioni del giocatore contano, ci ritroveremo a tu per tu con una direzione artistica davvero peculiare, con gli attori in carne e ossa che sono stati resi fumettosi e animati in modo davvero d’impatto.

È una bellezza a vedersi e molto presto scopriremo se sarà anche una bellezza da giocare: il debutto è atteso per il 19 luglio, ovviamente anche su Game Pass.

The Last Case of Benedict Fox

Chiudiamo con l’inaspettato The Last Case of Benedict Fox, un intrigante metroidvania dove il nostro protagonista si ritrova a indagare su alcuni inquietanti casi di omicidio, in un’avventura dalla direzione artistica di grande impatto.

Il nostro personaggio avrà un potere tutto suo: quello di entrare nei ricordi delle vittime per cercare indizi che gli consentano di risolvere il caso. Nel farlo, però, toccherà ricordarsi che c’è un legame demoniaco che lo scuote fin nella sua anima, in un mondo di gioco dove organizzazioni segrete e rituali proibiti la fanno da padroni.

Assolutamente intrigante a vedersi, il gioco potrebbe essere una piacevole sorpresa. Arriverà nella prossima primavera, esclusiva Xbox al lancio, dal giorno uno su Game Pass.

Sentitevi ovviamente liberi di segnalarci quali sono state, per voi, le piccole perle da tenere d’occhio tra i giochi visti durante lo showcase di Xbox e Bethesda (vale la pena sottolineare che, personalmente, anche Ara avrebbe meritato un posticino).

Per tutti gli ulteriori approfondimenti e le novità in arrivo dalla Summer Game Fest, visitate l’hub dedicato del nostro sito.