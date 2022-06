Morto doppiatore di Pokémon, Persona 5 e Fire Emblem: aveva 35 anni

Una brutta notizia è purtroppo arrivata in queste ore: è morto l’attore Billy Kametz, doppiatore in lingua inglese di Josuke in JoJo’s Bizarre Adventure: Diamond is Unbreakable, Maruki in Persona 5 Royal e molti altri ancora.

Kametz è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari il 9 giugno 2022, all’età di soli 35 anni, per via di un cancro al colon al quarto stadio.

Nato il 22 marzo 1987 a Hershey, Pennsylvania, Kametz ha partecipato a numerosi anime e videogiochi di successo. Nel suo curriculum figura anche la sua partecipazione al doppiaggio di Ferdinand Von Aegir in Fire Emblem: Three Houses e Fire Emblem Heroes, oltre che di Blue in Pokémon Masters.

Billy Kametz ha vinto il premio di miglior performance VA al 4° Crunchyroll Anime Awards per il ruolo di Naofumi Iwatani in Rising of the Shield Hero.

Dopo la diagnosi del cancro ad aprile 2022, l’attore e doppiatore ha dichiarato che si sarebbe ritirato dalla recitazione e che sarebbe tornato in Pennsylvania per le cure.

With tremendous and heartbroken regret, we must inform you of the passing of @BillyKametz. Please see his obituary: https://t.co/uKFSt28pXi pic.twitter.com/73fPZoCAmV — Point of Contact Booking (@POCBooking) June 11, 2022

«Volevo solo fare un breve video su cosa sta succedendo nella mia vita e alcuni aggiornamenti sulla mia salute salute. Non voglio creare un post a riguardo, quindi volevo solo fare un piccolo video», ha spiegato Billy prima che la situazione si aggravasse irrimediabilmente.

«Mi è stato recentemente diagnosticato un cancro al colon al quarto stadio. Sto bene. Abbiamo un grande team di medici e specialisti che mi aiutano dal momento che l’abbiamo scoperto.»

La redazione di SpazioGames si stringe a cordoglio per la prematura scomparsa del doppiatore, abbracciando famiglia, colleghi e amici.

Ricordiamo che pochi giorni fa è stato reso noto che Hidekazu Yukawa, ex direttore generale di SEGA of Japan, è deceduto a causa di una polmonite nel giugno del 2021.

Ma non solo: Nobuyuki Idei, l’ex amministratore delegato e presidente del gruppo Sony, è morto il 2 giugno 2022 a causa di un’insufficienza epatica.