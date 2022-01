Persona 6 sarà un’esclusiva PS5? Nuove conferme sull’annuncio

Le indiscrezioni su Persona 6, il sesto capitolo dell’amata saga JRPG di Atlus, continuano a farsi sempre più forti: il titolo non è stato ancora ufficialmente annunciato, ma gli sviluppatori hanno lasciato intendere in più occasioni di essere già al lavoro sul nuovo episodio.

Dopo il grande successo ottenuto da Persona 5 Royal, che è diventato in breve tempo uno dei migliori giochi della scorsa generazione, i fan stanno attendendo con entusiasmo il prossimo grande seguito della serie.

Atlus ha infatti già ricordato di avere in mente ulteriori novità per il venticinquesimo anniversario di Persona, e che stanno facendo «costanti progressi» su progetti ancora da svelare.

Gli sviluppatori hanno anche già svelato una data a partire dalla quale sarà annunciata «una sorpresa», che potrebbe essere magari proprio Persona 6.

Il noto leaker NateTheHate ha commentato sul suo canale YouTube le novità degli ultimi giorni, sostenendo che Persona 6 sarebbe effettivamente in sviluppo presso Atlus e che potrebbe essere annunciato a breve (via GamingBolt).

Tuttavia, a differenza di quanto molti fan speravano in base ai sondaggi rilasciati dalla compagnia, pare che il sesto capitolo dovrebbe essere un’esclusiva PS5, confermando il forte legame tra l’IP e PlayStation.

Del resto, Persona 5 si era già dimostrato una delle esclusive PlayStation più importanti della scorsa generazione: Sony non vorrebbe rinunciare a quello che diventerebbe uno dei JRPG più importanti dei prossimi anni.

Per quanto riguarderebbe invece le ulteriori novità legate alla saga, NateTheHate si è detto convinto che quest’anno Persona 4 Golden, dopo essere già arrivato su PC, dovrebbe essere annunciato ufficialmente su PS4 e Switch.

Naturalmente ricordiamo che al momento si tratta di voci di corridoio che non sono state confermate dai diretti interessati: per questo motivo vi invitiamo a prendere la notizia con le dovute precauzioni in attesa di ulteriori novità.

Nel frattempo, vi ricordiamo che tra i giochi gratis di PlayStation Plus di questo mese è presente anche Persona 5 Strikers: riscattarlo sarebbe un ottimo modo per passare il tempo attendendo novità sul sesto capitolo della serie.