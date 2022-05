Non solo FIFA ed EA Sports FC: UFL torna alla carica e ha bisogno di voi

Stiamo vivendo un periodo decisamente chiacchierato per i videogiochi di calcio: mentre EA Sports FC è diventato ufficiale e la FIFA (trovate su Amazon l’uscita più recente del suo gioco) sta cercando nuovi partner per il futuro del suo storico brand nel mondo dei videogame, eFootball sta raddrizzando il tiro.

Finita qui? Nemmeno per idea, perché anche UFL vuole rimanere sulla cresta dell’onda.

Il gioco calcistico, annunciato lo scorso anno e con velleità da simulazione accurata, da qualche tempo era scomparso dai radar, dopo aver svelato qualche testimonial e aver offerto dei primissimi assaggi dal suo comparto tecnico. Ora, il profilo Twitter ufficiale ha deciso di ritornare alla carica, chiedendo il supporto dei giocatori.

Per realizzare il gioco di calcio ideale, infatti, il team di Strikerz Inc non ha mai nascosto di voler conoscere il pensiero dei giocatori. Ecco che, così, accedendo al server Discord ufficiale linkato nel tweet potete votare in dei sondaggi su vari aspetti del titolo.

We’re preparing a series of polls on our Discord in order to get the feedback from you on several development aspects of the game.

The first entries of #UFLPolls dedicated to cutscenes are already there. Feel free to help us & make your vote count ⬇️https://t.co/88Jcx3ZS68 pic.twitter.com/vwz3porJjP

— UFL (@UFLgame) May 13, 2022