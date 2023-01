Non solo brutte notizie da Ubisoft: ecco un gioco gratis su PC

Ubisoft sta facendo parlare inevitabilmente di sé per ciò che sta accadendo a livello aziendale e videoludico ma oggi si fa perdonare, per così dire, con un gioco gratis su PC.

Non vi aspettate ovviamente Assassin’s Creed Valhalla, ovviamente, perché pur essendo un prodotto già vendutissimo non è il momento di offrirlo gratis (ma se lo volete c’è sempre Amazon).

Un momento utile, se non altro, per tendere la mano ai giocatori in questo periodo in cui anche gli stessi lavoratori si stanno ribellando contro l’azienda.

Un videogioco di un’epoca andata, in cui Ubisoft non cancellava o rinviava così spesso i titoli come succedeva con Skull and Bones di recente.

Si tratta di Rayman Raving Rabbids, il titolo che ha lanciato i folli conigli di Ubisoft facendoli diventare delle star. Tanto, come sapete, da diventare anche co-protagonisti di produzioni tripla A come Mario+Rabbids Sparks of Hope.

Ecco la descrizione del gioco:

«Il mondo di Rayman è minacciato da una devastante invasione di terribili conigli! Toccherà a Rayman combatterli per salvare il mondo con l’aiuto di magiche creature.»

Rayman Raving Rabbids uscì nel 2006 per Nintendo Wii, PlayStation 2, Xbox 360, Microsoft Windows, Nintendo DS e Game Boy Advance. Spin-off della serie Rayman, le versioni per console sono dei party game, mentre quelle portatili sono platform e seguono una trama differente.

Per poter scaricare Rayman Raving Rabbids non dovete far altro che andare nello store ufficiale e scaricare il titolo tramite Ubisoft Connect. La versione gratuita è infatti solamente quella PC.

Non avete molto tempo per scaricare il titolo, perché l’offerta speciale scadrà il 23 gennaio prossimo alle ore 16:00.

Un gioco gratis per un gioco cancellato, quindi, perché sotto la scure di Ubisoft è finito anche Project Q, il battle royale annunciato qualche tempo fa.

A proposito di giochi gratis, non dimenticate neanche di tenere d’occhio quelli di Xbox per il weekend.