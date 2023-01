Skull and Bones rinviato ancora, e non è la sola brutta notizia da Ubisoft

Skull and Bones non trova pace perché è stato rinviato ancora una volta, mentre Ubisoft si prepara a rivedere le stime su altri progetti.

Dopo il grande successo di Assassin’s Creed Valhalla (lo trovate su Amazon) sembra che il publisher non riesca proprio a tornare ai suoi antichi fasti per quanto riguarda i suoi titoli più importanti.

Proprio il titolo piratesco ha rappresentato, nell’ultimo anno, l’emblema dei problemi che Ubisoft sta affrontando visto che era stato rinviato più di una volta.

E anche se ogni tanto arriva un barlume di speranza, come l’ambizioso gioco di Star Wars di Ubisoft Massive, in altrettante occasioni giungono brutte notizie dal publisher.

Come riporta VGC, infatti, Skull and Bones è stato rinviato ulteriormente a data da destinarsi. E come se questa non fosse già una brutta notizia, Ubisoft ha dichiarato di aver cancellato tre giochi in sviluppo.

L’informazione arriva direttamente da una nota diffusa dall’azienda, in cui viene affrontata la questione in maniera dettagliata.

«L’azienda sta affrontando grandi sfide mentre il settore continua a cambiare», esordisce Ubisoft nella nota, concentrando poi il tema del discorso sul potenziamento dei franchise più redditizi.

Ubisoft dichiara che la volontà di trasformare alcune saghe in live service game non è andata come previsto, e negli ultimi 4 anni i risultati sono stati deludenti.

Le saghe in questione sono:

Assassin’s Creed

Far Cry

Tom Clancy’s Ghost Recon

Tom Clancy’s Rainbow Six

Tom Clancy’s The Division

L’azienda dichiara anche di non aver vissuto un Natale troppo redditizio, confermando per altro il trend videoludico di cui vi abbiamo parlato di recente.

Per questo, e in vista del futuro, Ubisoft annuncia di aver cancellato tre progetti in sviluppo per dare più attenzione ai marchi più famosi.

Contestualmente viene svelato che Mario+Rabbids: Sparks of Hope e Just Dance 2023 hanno registrato vendite deludenti, nonostante la potenza mediatica che i due titoli hanno avuto.

Riguardo Skull and Bones, la sua data di uscita è prevista ora per un generico “2023-2024”, senza ulteriori informazioni, mentre Ubisoft spera che i giocatori rimarrano «sorpresi dalla sua evoluzione»:

«Abbiamo deciso di posticipare la sua uscita in modo da avere più tempo per presentare un prodotto molto più curato ed una esperienza più equilibrata. Skull and Bones uscirà ora all’inizio dell’anno fiscale 2023-24.»

Skull and Bones è stato rinviato per la sesta volta con questa occasione, e non è un buon segno anche considerati i recenti addii dei responsabili di franchise come Splinter Cell e Far Cry.