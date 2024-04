I Far Cry in offerta a partire da 2,99 euro

Ubisoft ha deciso di offrire la saga di Far Cry a prezzo davvero basso, permettendo ai fan degli sparatutto in soggettiva di risparmiare fino all'85% su vari giochi della serie.

La saga di FPS (i cui capitoli li trovate in versione fisica su Amazon) è del resto ancora molto amata.

Advertisement

In attesa del prossimo e non ancora annunciato Far Cry 7, di cui si parla da settimane, è quindi il momento di recuperare i vecchi capitoli del franchise.

Difatti, come accaduto anche alla saga di Resident Evil, numerosi capitoli della serie sono offerti a prezzo davvero basso.

Sfortunatamente, se giocare su Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S o Series X, nessuna delle offerte è rilevante, poiché tutte passano per Steam, rendendole esclusive per i fan su PC.

Nota: potete fare vostro l'intero pacchetto di giochi al costo di 59,54 euro con il Far Cry Bundle, cliccando qui.

Far Cry - 2,99 euro - 70% di sconto

Far Cry 2: Fortune's Edition - 2,99 euro - 70% di sconto

Far Cry 3 - 4,99 euro - 75% di sconto

Far Cry 3 - Blood Dragon - 3,74 euro - 75% di sconto

Far Cry 4 - 5,99 euro - 80% di sconto

Far Cry Primal - 12,49 euro - 75% di sconto

Far Cry 5 - 8,99 euro - 85% di sconto

Far Cry New Dawn - 8,99 euro - 80% di sconto

Far Cry 6 - 14,99 euro - 75% di sconto

Tutte le offerte sono disponibili da ora, ma fate in fretta, visto che ogni offerta potrebbe scadere a breve e non si sa quando sarà nuovamente disponibile a questo prezzo su Steam.

Restando in tema, la serie di Far Cry (e non solo) potrebbe presto tornare in occasione del prossimo Ubisoft Forward 2024, il quale è stato reo ufficiale proprio pochi giorni fa: ecco infatti la data del nuovo evento estivo da non perdere.