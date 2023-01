Ubisoft, tra i nuovi giochi cancellati c’è anche il rivale di Fortnite

Ubisoft sembra stia continuando a cancellare progetti in sviluppo, e tra questi c’è anche Project Q, il battle royale annunciato qualche tempo fa.

Il reveal di questa nuova esperienza della casa che ha dato i natali ad Assassin’s Creed Valhalla (che potete acquistare su Amazon a ottimo prezzo) avvenne lo scorso anno con un annuncio sibillino.

Un semplice tweet, in cui Ubisoft non disse granché se non che, appunto, si sarebbe trattato di un battle royale per andare ad inserirsi già nell’affollato settore.

Titolo che sembra essere finito all’interno del grande repulisti effettuati dal publisher, del quale abbiamo appreso nelle ultime ore.

Insider Gaming riporta infatti il fatto che Project Q sia stato effettivamente l’ennesimo progetto in sviluppo cancellato definitivamente.

Il titolo doveva intraprendere una serie di playtest imminenti nella prima metà di quest’anno, ma un aggiornamento degli sviluppatori ha rivelato che il progetto non è più in fase di sviluppo.

L’annuncio non è arrivato in pompa magna ma nel canale Discord dedicato, in cui il team di sviluppo ha rilasciato un comunicato:

«Speriamo che stiate tutti bene e al sicuro. Vogliamo iniziare dicendo quanto sia stato fantastico questo gruppo da quando abbiamo iniziato. Abbiamo condiviso così tanti bei momenti e amiamo le relazioni che abbiamo costruito con tutti voi. Abbiamo passato insieme tanti momenti meravigliosi che rimarranno nella nostra memoria.»

Così esordisce il team di sviluppo nel post all’interno del canale Discord, per poi approfondire lo status di Project Q:

«Tutti questi momenti caldi rendono questo annuncio più difficile da fare: purtroppo dobbiamo annullare i nostri prossimi test chiusi poiché Project Q non continuerà più lo sviluppo. […] Non abbiamo ulteriori informazioni da comunicare in questo momento, ma vogliamo ringraziarvi tutti per la vostra passione e il vostro amore per Project Q.»

Va detto che questo annuncio non arriva con grossa sorpresa, visto che il gioco era stato svelato solamente con un artwork e per questo motivo era plausibile che sarebbe stato tra i primi titoli abbandonati dal publisher.

D’altronde alcune IP già note di Ubisoft sono state prese in considerazione addirittura per la vendita, quindi Project Q è sempre stato sfortunatamente più in pericolo.

Il tutto in una situazione che si sta scaldando sempre di più, visto che anche i dipendenti sono in rivolta dopo le ultime vicende.