Xbox, annunciati i due nuovi giochi gratis del weekend

Torna l’iniziativa dei Free Play Days, che consente agli abbonati a Xbox Live Gold e agli abbonati di Xbox Game Pass Ultimate, di accedere gratuitamente a due giochi nel corso del fine settimana.

Per chi non lo sapesse si tratta di un’iniziativa riservata solo ed esclusivamente agli utenti iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate (lo trovate in sconto su Amazon).

Lo scorso venerdì la Casa di Redmond aveva deciso di offrire agli utenti su console soltanto un titolo in omaggio, particolarmente originale.

Ora, come riportato anche da True Achievements, questo fine settimana gli utenti possono giocare gratis a due giochi, grazie ai Free Play Days.

Stiamo parlando di Tiny Tina’s Wonderlands e Space Crew: Legendary Edition, giocabili in free-to-play da ora e fino a lunedì prossimo, 23 gennaio, solo per gli abbonati a Game Pass Ultimate e Gold.

La descrizione ufficiale del primo gioco recita: «Tuffati in un’epica avventura piena di meraviglie, stranezze e armi potentissime! Crea il tuo eroe multiclasse, quindi spara, razzia, fendi e lancia incantesimi: la tua missione è fermare il Signore dei draghi.»

Il secondo invece viene descritto così: «Preparati per la missione più difficile di sempre! Recluta e addestra il tuo equipaggio per difendere la Terra dalla minaccia degli eserciti alieni e degli androidi, e diventa una leggenda galattica in Space Crew: Edizione leggendaria. I nuovi contenuti sono gratuiti per chi possiede già Space Crew!»

Potete scaricare i nuovi giochi gratis Xbox del weekend già da questo momento, effettuando il login da sito ufficiale con un account iscritto a Live Gold o Game Pass Ultimate e procedere con il download.

In alternativa, potrete effettuare la stessa operazione direttamente dalle vostre console, cercando manualmente i giochi su Xbox Store: vi ricordiamo che l’iniziativa resterà valida fino all’inizio della prossima settimana.

Restando in tema di offerte, da oggi sono ufficialmente disponibili i 2 giochi gratis di gennaio più attesi dai fan su Xbox Game Pass.

Ma non solo: a partire dal 31 gennaio sarà necessario rinunciare a 4 giochi gratis, sempre per quanto riguarda il catalogo della Casa di Redmond.