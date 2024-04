Una storica serie Ubisoft sarebbe «morta e sepolta»

La serie di Watch Dogs è sicuramente una delle più note tra quelle Ubisoft più recenti.

I vari episodi della saga (che trovate su Amazon) sono infatti riusciti a ritagliarsi la loro fetta di appassionati.

Advertisement

Ora, nonostante da poco siano emersi i primi dettagli sul film dedicato a Watch Dogs, sembra che la serie di videogiochi potrebbe invece aver terminato la sua corsa.

Come riportato anche da PlayStation Lifestyle, un noto leaker di Ubisoft ha affermato che la serie Watch Dogs è essenzialmente "morta" dopo il fallimento commerciale di Watch Dogs: Legion.

L'autore del leak è lo YouTuber francese j0nathan, che ha un'ottima reputazione quando si tratta di leak di Ubisoft.

Di recente, il leaker ha pubblicato su X/Twitter un teaser relativo a Far Cry 7, in risposta al quale un follower lo ha interrogato su Watch Dogs.

Secondo j0nathan, la serie è «morta e sepolta» e il fallimento commerciale di Legion ha praticamente fatto a pezzi il franchise.

Il leaker ha anche confermato un report del febbraio 2023, secondo cui un gioco battle royale di Watch Dogs era in fase di sviluppo, ma è finito per essere cancellato a causa di problemi interni ad Ubisoft.

Nata nel 2014, la serie di Watch Dogs ha generato tre capitoli, l'ultimo dei quali - Legion - è uscito nel 2020 con recensioni non proprio esaltanti.

Nella nostra review vi spiegammo tuttavia che «Watch Dogs Legion si è confermato il capitolo con più personalità e fegato della serie hacker di Ubisoft, arricchendola di sistemi coraggiosi come quello che ha portato alla rinuncia di un protagonista forte e un'ambientazione ispirata.»

Se Watch Dogs è davvero arrivato alla fine non lo sappiamo con certezza, anche se il franchise videoludico attualmente è davvero morto.

Tuttavia i fan Ubisoft possono gioire in altri modi, visto e considerato che dalle ultime informazioni abbiamo appreso che The Division 3 è ufficialmente in sviluppo.