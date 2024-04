Il season pass di Star Wars Outlaws bloccherà una missione iconica

Star Wars Outlaws ha fatto discutere per le sue varie edizioni, tra cui una che blocca di fatto la missione dedicata a Jabba the Hut, che i giocatori vorrebbero sicuramente giocare al più presto.

Come riporta VGC, infatti, Star Wars Outlaws includerà una missione al momento del lancio a cui si potrà accedere solo con un Season Pass.

Il passa di contenuti contiene infatti «due espansioni narrative aggiuntive in arrivo dopo il lancio», insieme ad altri oggetti cosmetici e «una missione esclusiva del day one con Jabba».

La missione chiamata Jabba's Gambit, è descritta in questo modo:

«Proprio mentre Kay sta mettendo insieme una squadra per la rapina a Canto Bight, riceve un lavoro da Jabba the Hutt in persona. [...] Si scopre che ND-5 ha un debito con Jabba da anni fa, ed è venuto a riscuoterlo.»

Per poter avviare Jabba's Gambit, i giocatori dovranno unicamente acquistare la Gold Edition o Ultimate Edition di Star Wars Outlaws, rispettivamente da €109 e €129, visto che la missione non sarà presente nell'edizione base del gioco.

I Season Pass e i contenuti esclusivi non sono certo una novità, ma in questo caso c'è un confine sottile che vale la pena indagare.

Prima di tutto si parla di una missione che coinvolge Jabba the Hutt, personaggio a dir poco iconico di Star Wars, e la missione viene descritta come una «missione esclusiva del day one», che potrebbe dare fastidio ai giocatori che pensano di poterla giocare fin da subito per poi scoprire che andrà sbloccata (lentamente) con il Season Pass.

