Non sembra così facile avere i rimborsi per Pokémon Scarlatto e Violetto

Pokémon Scarlatto e Violetto è uscito in un clima molto strano, perché se dal punto di vista tecnico ci sono problemi la nuova generazione Pokémon ha venduto tantissimo.

I nuovi giochi della serie, che hanno permesso anche la creazione di una Nintendo Switch a tema che trovate su Amazon, avevano il compito di rivoluzionare il franchise.

Non sappiamo se ce l’hanno fatta, ma se non altro hanno rivoluzionato il ritmo di vendite della serie visto che questi episodi sono da record.

Nonostante ciò alcuni giocatori hanno chiesto immediatamente dei rimborsi per Pokémon Scarlatto e Violetto, a pochissime ore dall’uscita.

Ma, come riporta VGC, non sembra essere così semplice ottenere dei rimborsi per i giocatori insoddisfatti.

Non tutti coloro i quali hanno chiesto un rimborso per Pokémon Scarlatto e Violetto sono riusciti nella loro impresa, come riportano varie testimonianze.

Sebbene tanti giocatori hanno spiegato come il servizio di supporto tecnico di Nintendo abbia rimborsato i giochi velocemente, in molti casi non è andata così.

«Il supporto dell’UE è impraticabile, purtroppo», ha affermato un utente di Reddit: «Ho provato per ore, con persone diverse. Niente. Ho provato il supporto di NA e sono stati super collaborativi ma tristi di non poter approvare rimborsi per account non americani.»

Un altro giocatore, tramite Twitter, ha pubblicato l’email del supporto tecnico che ha negato il rimborso per una copia di Pokémon Violetto:

Pokemon Violet barely runs on my OLED Switch, there are bugs everywhere, it runs at 20FPS or lower and the classroom scene just hurts my eyes. I ask for a refund for this, because it's straight up unplayable. I guess, that's not something they do.#PokemonScarletViolet pic.twitter.com/HXPr79tBSJ — SantaSkeffi | Goddess of Dreams (PRE-DEBUT) (@Skeffi__) November 22, 2022

«Sappiamo che questa non è la risposta che speravi, ma per una serie di motivi non siamo in grado di fornire rimborsi per gli acquisti di contenuti del Nintendo eShop. Abbiamo cercato di assicurarci che questo fosse chiaro prima che la transazione fosse effettuata, sia nell’accordo che hai accettato sia sullo schermo poco prima del completamento della transazione.»

Sono molte le testimonianze simili sparse nella community dei giocatori Pokémon, che a quanto pare non riusciranno tutti ad essere almeno soddisfatti nel poter rinunciare a giocare al titolo.

Polemiche e problemi che non hanno intaccato in alcun modo le performance di vendite dei due titoli, che stanno macinando numeri da record.

E pensare che Pokémon Scarlatto e Violetto potevano essere molto migliori dal punto di vista tecnico, come ha svelato qualcuno di recente.