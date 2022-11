Pokémon Scarlatto e Violetto è il secondo miglior debutto di sempre per la serie

Pochi giorni fa abbiamo assistito al debutto della nona generazione di Pokémon, grazie al lancio di Scarlatto e Violetto: gli ultimi capitoli di Game Freak erano particolarmente attesi, dato che per la prima volta il franchise dei mostri tascabili è diventato finalmente un open world.

Una meccanica apparsa a molti fan come un sogno diventato realtà e che ha portato a un grande successo per questi nuovi titoli che, nonostante diverse polemiche, hanno già conquistato diversi traguardi molto importanti (trovate Scarlatto e Violetto su Amazon).

Se proprio al day one era stata la stessa Game Freak a confermare che l’ultima generazione di Pokémon è la più preordinata di sempre, pochi istanti fa è arrivato un altro interessante dato ufficiale che certifica l’incredibile successo della regione di Paldea.

Come riportato infatti da GamesIndustry.biz, i primi dati di vendita ufficiali del Regno Unito ci dicono che Pokémon Scarlatto e Violetto è il secondo miglior lancio di sempre per la serie, tenendo in considerazione le copie fisiche.

Inoltre, Scarlatto e Violetto si è già rivelato il miglior lancio di fisico di tutto il 2022 nel Regno Unito, battendo anche titoli come God of War Ragnarok ed Elden Ring, superando il precedente record di FIFA 23 del 4% e dimostrando l’incredibile richiamo che Pokémon riesce ad avere per i fan in tutto il mondo.

Attualmente, il miglior lancio della serie resta quello ottenuto da Pokémon Sole e Luna, i capitoli di settima generazione per Nintendo 3DS: il loro lancio avvenne a poche settimane di distanza da Pokémon GO, contribuendo dunque a un interesse per l’IP ancora più forte del solito.

Tuttavia, bisogna anche dire che gli attuali dati hanno preso in analisi soltanto le vendite delle copie fisiche: è possibile dunque che includendo le copie digitali il record possa dimostrarsi ancora più elevato, anche se va detto che alcuni giocatori stanno avviando le pratiche di rimborso dopo aver scoperto gravi bug e un’ottimizzazione non all’altezza. In ogni caso, Game Freak e The Pokémon Company potranno iniziare ad esultare per quello che sembra essere un nuovo grande successo.

Sembra dunque che le opinioni dei critici non siano destinate a condizionare le vendite della nona generazione: ricordiamo infatti che Pokémon Scarlatto e Violetto è attualmente il terzo peggior gioco della serie mainline secondo Metacritic, in grado di battere soltanto Diamante Lucente/Perla Splendente e Smeraldo.

Se anche voi avete deciso di avventurarvi nell’enorme regione di Paldea, o avete intenzione di farlo a breve e siete in cerca di aiuto, vi raccomandiamo di consultare la nostra guida completa a Scarlatto e Violetto.