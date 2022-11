Pokémon Scarlatto e Violetto batte tutti i record Nintendo, nonostante le polemiche

Sebbene il lancio di Pokémon Scarlatto e Violetto sia stato condizionato da non poche polemiche, dovute soprattutto ai numerosi bug e a prestazioni non all’altezza delle aspettative, sembra che l’attesa per i primi capitoli di nona generazione fosse così elevata da aver letteralmente fatto la storia.

I primi capitoli open world della serie (li trovate su Amazon) rappresentano infatti quello che potrebbe essere il futuro della serie. Un futuro, stando ai primi numeri ufficiali, particolarmente atteso e che è già riuscito a realizzare incredibili record.

Stando a un comunicato ufficiale rilasciato da Nintendo, Pokémon Scarlatto e Violetto è infatti già riuscito a segnare un traguardo incredibile: i capitoli di nona generazione hanno già venduto oltre 10 milioni di copie in soli 3 giorni.

Si tratta di un vero e proprio nuovo record della casa di Kyoto: non solo è stato battuto il record di vendite in Giappone, che era stato anch’esso battuto proprio pochi mesi fa da Splatoon 3, ma è diventato anche il miglior lancio della storia per un gioco Nintendo.

La casa di Switch segnala infatti che quello di Scarlatto e Violetto è il miglior debutto di sempre per un gioco Nintendo nei primi 3 giorni di lancio, con numeri che effettivamente appaiono davvero impressionanti e confermano ancora una volta la grande passione che i fan di Pokémon nutrono per il franchise.

Sembra dunque che, nonostante le diverse polemiche arrivate in seguito al lancio, sono state tantissime le persone che hanno scelto di dare fiducia alla generazione open world, che a questo punto potrebbe perfino riuscire a battere i record dello stesso franchise realizzato da Game Freak.

Pokemon Scarlet and Violet sold 10 million copies worldwide in its first 3 days of release https://t.co/41odyKFaRk pic.twitter.com/HuOfaV4biQ — Wario64 (@Wario64) November 23, 2022

Ovviamente questo nulla toglie al fatto che l’esperienza di molti fan è stata rovinata da diversi errori, bug e prestazioni decisamente altalenanti, che non possiamo che augurarci vengano sistemate il prima possibile con patch correttive. Nel frattempo, possiamo affermare che il futuro della saga appare sempre più roseo.

A proposito di errori imprevisti, basti pensare che uno degli ultimi trucchi scoperti dai fan è il celebre bug della clonazione, che in questa generazione funziona in modo molto simile e “nostalgico” a quanto accadeva nella seconda generazione.

Ad ogni modo, l’avventura a Paldea offre comunque tantissime avventure e Pokémon da catturare: se vi dovesse servire una mano per la ricerca del vostro tesoro, potete consultare la nostra guida a Scarlatto e Violetto in continuo aggiornamento.