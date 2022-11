Pokémon Scarlatto e Violetto potrebbero girare molto meglio del previsto

Pur avendo proposto molte novità interessanti per i fan, il lato tecnico di Pokémon Scarlatto e Violetto aveva lasciato più di qualche perplessità agli appassionati, soprattutto a causa dei precedenti non esattamente lusinghieri per la serie, come il recente Leggende Pokémon Arceus.

La community aveva infatti notato nelle ultime presentazioni video di Pokémon Scarlatto e Violetto (potete prenotarli su Amazon) quelli che sembravano essere problemi di ottimizzazione, con un frame rate e una grafica ancora non all’altezza delle aspettative.

Un fattore che avevamo notato anche in occasione del nostro provato, in cui sottolineavamo addirittura che una resa grafica del genere non fosse affatto giustificabile. Avevamo pensato a una build non ottimale del gioco e, stando alle ultime novità, sembrerebbe essere davvero così.

Il content creator Austin John Plays ha infatti notato un aspetto curioso in occasione di uno degli ultimi trailer gameplay rilasciati per Scarlatto e Violetto: lo stesso identico filmato giapponese sembra avere performance migliorate notevolmente rispetto alle release internazionale.

Ciò potrebbe essere stato dunque causato dalla patch day one, che Game Freak ha già svelato essere necessaria per sbloccare molte delle feature più importanti: gli sviluppatori devono aver lavorato duramente per migliorare le prestazioni delle sue avventure open world, consapevoli che l’aspetto tecnico andasse notevolmente rivisto.

Del resto, come potete osservare voi stessi nella seguente clip video comparativa, la differenza tra le due versioni appare particolarmente evidente, non solo in termini di resa visiva ma anche e soprattutto nella fluidità delle animazioni:

The JP Trailer has the Sunflora running at a very smooth animation compared to the choppy US/UK Trailer. This makes me think the English footage MIGHT HAVE been captured on an older build BEFORE the leaked pokemon were removed. pic.twitter.com/KN336RoQfd — Austin John Plays (@AustinJohnPlays) October 6, 2022

L’ipotesi più probabile è dunque che il trailer internazionale sia stato girato su una build precedente del gioco, mentre il trailer giapponese è stato appositamente rivisitato con la versione disponibile al day-one, in attesa che Game Freak presumibilmente terminasse i lavori per il rilascio della patch in arrivo.

Del resto, in occasione della nostra anteprima, gli sviluppatori ci avevano sottolineato più volte che la build vista fino a questo momento non fosse quella definitiva: non ci resta dunque che attendere il lancio ufficiale di Pokémon Scarlatto e Violetto, che ricordiamo essere previsto per questo venerdì 18 novembre, per scoprire se effettivamente i nuovi giochi della serie gireranno meglio del previsto.

Nel frattempo, potreste voler ingannare l’attesa con il nuovo surreale e bellissimo trailer giapponese del gioco, che illustra in particolar modo il rapporto con la serie e chi l’ha vissuta in numerose generazioni, dalla prima fino ad arrivare all’imminente nona generazione.