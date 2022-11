Pokémon come Cyberpunk 2077: i fan infuriati stanno chiedendo rimborsi

Ormai è chiaro che Pokémon Scarlatto e Violetto abbiano dei problemi dal punto di vista tecnico, tali da ricordare il lancio di Cyberpunk 2077.

I nuovi giochi della serie, che hanno permesso anche la creazione di una Nintendo Switch a tema che trovate su Amazon, aveva noil compito di rivoluzionare il franchise.

Ma la svolta open world non funziona come dovrebbe, come potete constatare nella nostra recensione del titolo.

Pokémon Scarlatto e Violetto sono già un record di preordini per la serie, ma i fan stanno cominciando a provare il gioco e non sono contenti, a quanto pare.

Proprio come accaduto con le versioni console di Cyberpunk 2077, i fan dei nuovi giochi Pokémon stanno chiedendo i rimborsi in massa.

Come riporta The Gamer, infatti, i giocatori che hanno cominciato ad esplorare Paldea non si sono trovati esattamente a loro agio, tanto da volere i soldi indietro.

Sono tanti, infatti, i problemi che i giocatori stanno riportando per quanto riguarda Pokémon Scarlatto e Violetto, troppi per poterci passare sopra.

I fan si stanno lamentando in massa con Game Freak e Nintendo, con i più devoti che incoraggiano persino gli altri a inviare lettere scritte a mano al quartier generale dello sviluppatore.

«Ho appena ricevuto l’approvazione per un rimborso eShop per il mio preordine di Pokemon Scarlatto. Se il gioco non ti piace, ti esorto a farlo anche tu», scrive un utente su Reddit.

A quanto pare, infatti, riuscendo a parlare con l’assistenza Nintendo è possibile spiegare la situazione in cui ci si ritrova e, in alcuni casi, ottenere anche l’agognato rimborso.

«Se l’hai acquistato sul Nintendo eShop, sappi che puoi chiamare e ottenere un rimborso», spiega un altro utente: «Hanno detto che sarebbe stata un’eccezione una tantum alla loro politica di rimborso digitale, comunque.»

Mentre le recensioni di tutto il mondo hanno reso Pokémon Scarlatto e Violetto tra i giochi peggiori della serie, ora anche i giocatori stanno reagendo in modo furente con il titolo.



E pensare che Pokémon Scarlatto e Violetto potevano essere molto migliori dal punto di vista tecnico, come ha svelato qualcuno di recente.

Tornando a Cyberpunk 2077, nuove lamentele sono nate dopo le notizie emerse dal prossimo DLC in uscita, che non sono bellissime.