Non sapevamo di avere bisogno di questo Game Boy di Gengar, fino a ora

Quello di Pokémon è un mondo che non smette mai di stupire, pieno di fan appassionati che continuano a regalarci creazioni uniche, perle da scoprire e da desiderare di avere nella propria collezione.

Il mondo dei Pokémon è talmente amato da suscitare anche l’interesse degli amati dei soulslike come Elden Ring, e qualcuno ha anche deciso di fondere le due cose per creare dei mostriciattoli ispirati alle creature che abitano l’Interregno.

Adesso c’è chi ha pensato di mettere a frutto il proprio amore per la storica saga in modo altrettanto originale e dettagliato, questa volta modificando interamente un Nintendo DS per renderlo più vicino possibile al mondo dei Pokémon.

L’utente Reddit Ds_macro_skull ha creato un Game Boy Macro, così sono chiamati i DS modificati in Game Boy Advance, che presenta una decalcomania di Gengar nella sua parte anteriore.

Alla console portatile è stata tolta la metà superiore, ed è stata modificata con tanto di rivestimento e bottoni trasparenti. Il famoso Pokémon di tipo Spettro/Veleno svetta in primo piano dà un tocco irresistibile a questo fantastico pezzo custom.

E’ indubbiamente un lavoro certosino e di grande effetto, un oggetto che molti fan del brand vorrebbero avere.

