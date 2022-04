Come sarebbero i Pokémon in un soulslike? Probabilmente così

Elden Ring è sicuramente il soulslike del momento, sebbene a quanto pare la fantasia dei fan ha deciso ora di fondere il gioco con il mondo dei Pokémon.

Grazie alle numerose produzioni degli ultimi mesi come Leggende Pokémon Arceus (che potete trovare su Amazon a prezzo notevole), l’interesse verso i mostriciattoli sembra salito a dismisura.

Così, mentre qualcuno ha deciso di dare vita a un demake a 8-bit di Elden Ring, un artista particolarmente fantasioso ha deciso di fondere l’universo dei Pocket Monsters con l’Interregno.

Come avvistato sui social, il bravissimo BromoJumbo ha infatti dato vita a dei Pokémon ispirati a boss e personaggi visti nell’ultimo souls di From.

BromoJumbo ha infatti messo a frutto la sua conoscenza dei souls, fondendola con la sua passione verso i mostri collezionabili più famosi di sempre.

Nelle immagini che trovate sopra e poco sotto, possiamo infatti ammirare vari Pokémon come fossero usciti dall’Interregno di Elden Ring.

Troviamo quindi Torkoal e Octillery, seguiti da Ursaring e Corvinight, davvero splendidi da vedere (tanto che non sfigurerebbero in un gioco vero e proprio).

Davvero simpatici e affascinanti anche Sinistea e Polteageist, senza contare Voltorb ed Electrode, realizzati dall’artista con una sorprendente dovizia di particolari.

Ovviamente, è quasi impossibile che gli universi di Elden Ring e dei Pokémon possano mai incontrarsi in veste ufficiale, un giorno (sebbene, come si dice in questi casi, mai dire mai).

