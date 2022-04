Pokémon, un Gengar così non lo avevamo mai visto (e non potrete resistergli)

Torniamo a parlare di Pokémon e delle creazioni che provengono direttamente dalle mani dei moltissimi fan del brand.

Il franchise non ha mai smesso di appassionare grandi e piccoli, e recentemente è ancora di più sulla cresta dell’onda anche grazie alle numerose produzione videoludiche degli ultimi mesi come Leggende Pokémon Arceus (che potete trovare su Amazon).

Nell’ultimo periodo sono stati annunciati anche i nuovi giochi di nona generazione, Pokémon Scarlatto e Violetto, che hanno acceso maggiormente l’interesse dei giocatori nei confronti del futuro della saga.

Dopo le continue novità introdotte in Pokémon GO e il supporto di Pokémon HOME che potrebbe essere esteso anche agli ultimi giochi, continuano imperterrite le manifestazioni d’amore degli appassionati nei riguardi della famosa serie.

Questa volta la capacità manuale e creativa dei fan è stata indirizzata verso uno dei mostriciattoli da catturare più famosi e apprezzati di tutti.

L’utente tufttheory ha condiviso su Reddit una foto di un tappeto di Gengar fatto interamente da lui a mano, che ha riscosso il plauso generale da parte degli altri giocatori, i quali hanno commentato positivamente il suo post.

L’amore per Gengar tuttavia non è certo qualcosa di nuovo. I prodotti dedicati al Pokémon di tipo Sprettro/Veleno sono veramente tanti, molti dei quali sono ufficiali poiché provengono direttamente da The Pokémon Company.

C’è sicuramente qualcosa in questa speciale creatura che attira irrimediabilmente il favore da parte dei giocatori, che non riescono a resistere al suo ghigno e ai suoi iconici occhi rossi in contrasto con il colore viola del suo corpo.

Indubbiamente è un Pokémon irresistibile, che sta bene anche sul pavimento delle case dei fan del franchise.

Infine, sapevate che da un po’ di tempo è possibile acquistare dei fantastici peluche dei Pokémon di Hisui? Davvero imperdibili per chi non ne ha mai abbastanza di collezionare oggetti dedicati al brand.