Non prendete di spalle i nemici in The Last of Us: il comico bug

Abbiamo a più riprese sottolineato come i giocatori stiano ancora scoprendo molteplici sorprese in The Last of Us Part II, ma a quanto pare il primo capitolo non è da meno.

Un giocatore ha infatti appena condiviso un’amara lezione che ha appreso giocando The Last of Us Remastered su PS4, e l’ha mostrata ai colleghi gamer su Reddit.

Nella breve clip che vi lasciamo in basso, possiamo vedere come il gioco faccia fatica a gestire le animazioni che partono quando Joel prende un nemico alle spalle.

Tenendo la testa del nemico ben stretta nella morsa del protagonista e provando a scendere le scale, si può vedere come Joel resti in realtà a mani vuote.

Il modello del nemico sparisce, di fatto, svanendo sotto le scale e ritornando come per magia, rapidamente, libero dalla nostra stretta.

Una situazione molto pericolosa, visto che vanifica i tentativi di un’operazione stealth e fa ritrovare coinvolti in una sparatoria indesiderata.

Appare evidente come, complice la potenza ridotta rispetto alla macchina su cui è stato sviluppato nativamente, il primo The Last of Us abbia una resa inferiore a livello di fedeltà.

The Last of Us Part II non manca di sorprendere tutt’ora, con dettagli come l’animazione dell’attacco in salto che abbiamo sottolineato oggi e soltanto adesso sta venendo scoperta da molti.

Ovviamente, anche nei giochi più rifiniti, può capitare che ci sia qualche bug o glitch, ed è quello che è capitato di scoprire ad un utente che stava completando la sua run con permadeath.

Particolari come la fisica inserita in ogni palla da biliardo, che permette persino di giocarci sparando ad ognuna di loro, rendono bene l’idea di quanta cura Naughty Dog abbia risposto nel suo sequel.

Secondo le ultime indiscrezioni, la serie sarebbe pronta ad esplorare la sua terza console, con una versione estesa per PS5 che sarebbe ormai alle porte.