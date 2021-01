Death Stranding, The Last of Us Part II: patch PS5, nuovi contenuti storia?

Il noto insider Navtra, attivo sulle pagine di ResetEra e conosciuto per aver rivelato l’esistenza di Final Fantasy XVI con precisione chirurgica nei mesi scorsi, ha rivelato l’esistenza di patch PS5 per Death Stranding e The Last of Us Part II.

Nel caso specifico di Death Stranding, sembrerebbero in arrivo persino dei contenuti che dovrebbero espandere la storia.

Su The Last of Us Part II, invece, Navtra è meno sicuro perché un update next-gen sarebbe stato in cantiere per qualche tempo ma è da un po’ che, pare, non ne sente parlare.

«Se siete interessati a Death Stranding ma non l’avete ancora giocato, potrebbe valere la pena di aspettare un po’», ha spiegato l’insider.

Un’altra sua risposta sembrerebbe confermare che la release estesa sarebbe progettata per PS4 e PS5, e che «anche se c’è un percorso di upgrade, penso che sarà a pagamento dal momento che ci saranno nuovi contenuti storia in questa versione».

I fan di Death Stranding erano rimasti recentemente scottati da un “evento” social di Kojima Productions per celebrare l’anniversario della fondazione dello studio, in cui si aspettavano appunto almeno notizie di un upgrade per la next-gen.

Per quanto riguarda invece l’esclusiva PlayStation di Naughty Dog, l’utente ben informato afferma che «so che una patch è stata in lavorazione ad un certo punto ma non sono sicuro se la stiano ancora facendo o quando» uscirà.

Ad ogni modo, sarebbe «sorpreso se non ricevesse una patch, però». Il co-presidente Neil Druckmann è parso suggerire grandi progetti, ma potrebbe essere persino qualcosa di più grande.

Navtra aveva anticipato correttamente pure gli annunci dell’evento Future of Gaming di PlayStation 5, per cui sembrerebbe avere, come gli è stato riconosciuto su ResetEra, una buona conoscenza della materia.

Nei giorni scorsi aveva indicato altri annunci in arrivo potenzialmente a stretto giro, in particolare da Square Enix su Final Fantasy VII Remake e un nuovo Life is Strange.