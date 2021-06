No Man’s Sky non è (ancora) perfetto: i miglioramenti più desiderati

La storia di No Man’s Sky è sicuramente una di quelle che fa sempre piacere raccontare: dopo un lancio decisamente sotto le aspettative per quanto riguardava la qualità e le promesse fatte, il team si è impegnato duramente per renderlo un gioco di cui potessero definirsi orgogliosi.

I risultati raggiunti sono stati visibili agli occhi di tutti e No Man’s Sky è diventato un vero e proprio fenomeno mediatico, conquistando molti riconoscimenti ed attirando tantissimi nuovi giocatori ogni giorno.

I fan si divertono costantemente ad esplorare la galassia per andare alla ricerca di nuovi pianeti inesplorati, arrivando anche a scoprirne uno molto simile alla nostra Terra.

Le modifiche apportate da Hello Games sono state talmente significative da far ammettere agli stessi fan come ormai il gioco sia considerabile «quasi perfetto», pur chiedendo ancora piccole aggiunte.

Pur riconoscendo l’enorme impegno del team, gli appassionati non smettono infatti di richiedere delle migliorie che comunque non modificherebbero pesantemente il gioco, ormai reputato all’altezza delle aspettative.

La lista dei cambiamenti che i fan di No Man's Sky vorrebbero è ancora molto lunga.

Uno di questi in particolare, l’utente Reddit sardeliac, ha compilato personalmente una lista lunghissima di miglioramenti alla qualità della vita ed all’interfaccia UI che vorrebbe vedere introdotti con i prossimi aggiornamenti.

Le richieste del fan di No Man’s Sky sono davvero tante, ma hanno riscontrato tutte l’approvazione della community che, dopo averle lette, ha ammesso come sarebbe bello che Hello Games riuscisse ad introdurre almeno alcune di queste modifiche.

Tra le varie migliorie richieste, viene segnalato per esempio come i dialoghi potrebbero essere resi più veloci o addirittura istantanei, oltre a chiedere la possibilità di disabilitare alcuni messaggi e di introdurre nuove conversazioni per gli NPC che possiamo assumere.

Anche i menù potrebbero venire rivisti, garantendo accessi più rapidi e la possibilità di equipaggiare velocemente oggetti senza doverli trascinare nell’apposito slot dell’inventario.

Altre piccole aggiunte riguardano invece la tabella delle scoperte e la mappa galattica, che potrebbero anch’esse tenere conto dei nostri ultimi viaggi ed offrire opzioni più accessibili per scansionarli e caricare in maniera migliore i nostri sistemi preferiti.

Non mancano inoltre altre richieste relative al miglioramento delle animazioni, la possibilità di disattivare alcune opzioni automatiche nella nostra navicella spaziale e perfino sistemare la telecamera in determinate situazioni, in particolare durante l’utilizzo in terza persona.

Cliccando qui potete consultare voi stessi la lunghissima lista del fan, che ci ha perfino tenuto a scusarsi per come il post sia venuto fuori estremamente lungo.

Vedremo se Hello Games deciderà di soddisfare alcune delle sue richieste: l’ultima patch ha dimostrato come ci sia ancora tanta voglia da parte dello studio di migliorare No Man’s Sky, modificando perfino la grafica del gioco.

Non solo: recentemente è stata introdotta perfino la possibilità di addestrare alieni locali, rendendoli dei veri e propri animali domestici.

Il titolo è in grado di riservare molte sorprese per chi non ha ancora avuto modo di giocarlo: un fan ha scoperto a sue spese qual è la differenza tra un’astronave ed una sentinella.