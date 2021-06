No Man’s Sky, scoperta sorprendente: trovato un pianeta simile alla Terra

No Man’s Sky ha appassionato milioni di giocatori in tutto il mondo, che si sono divertiti a scoprire continuamente nuovi pianeti ed esplorare lo spazio.

Il titolo di Hello Games, disponibile anche su Xbox Game Pass, dopo un inizio non all’altezza delle aspettative ha saputo risollevarsi, proponendo costantemente una nuova grande quantità di contenuti aggiuntivi.

L’ultimo aggiornamento proposto ha cambiato radicalmente la grafica del titolo, migliorandola grazie a diverse gradite aggiunte.

Il lavoro è stato apprezzato molto dai fan, che adesso reputano No Man’s Sky quasi perfetto: per renderlo tale ritengono che basterebbe introdurre un’ulteriore aggiunta.

Un fan di No Man's Sky ha scoperto un pianeta molto simile alla Terra.

Nel frattempo, i giocatori si stanno divertendo a fare numerose altre scoperte: l’ultima ci coinvolge da vicino, dato che è stato individuato un pianeta molto simile alla nostra Terra.

L’utente Reddit SnooCupcakes9627, dopo essersi avventurato nella galassia Eissentam, avrebbe infatti scoperto un pianeta, almeno a livello estetico, molto simile a quello in cui viviamo attualmente.

Ovviamente non si tratta di una replica perfetta e sono comunque presenti elementi del gioco creati casualmente che gli rendono un aspetto unico, ma potrebbe rappresentare un ottimo sostituto virtuale per l’umanità.

Nel forum Reddit dedicato a No Man’s Sky, il fan ha deciso di condividere degli screenshot che mostrano questo pianeta, definito quasi un paradiso, visibile di giorno e di notte:

La visuale è spettacolare e lascia certamente immaginare ai fan se nell’universo possa davvero esistere un pianeta così simile alla Terra in tutto e per tutto.

Nell’attesa che nella realtà si possa individuare la nostra, eventuale, futura casa, gli appassionati del titolo di Hello Games sembrano già essere riusciti nell’impresa di trovarne la variante virtuale.

Senza dubbio questo gioco è la dimostrazione che con il duro lavoro si può trasformare completamente la maniera in cui un gioco viene ricevuto dal pubblico: inevitabili dunque i paragoni con Cyberpunk 2077, con il titolo di Hello Games tornato in tendenza dopo il lancio dell’open world di CD Projekt.

Magari in questo nuovo pianeta il fan deciderà di prendersi cura di animali domestici nativi, rendendolo ufficialmente la sua nuova casa.

In un nostro speciale avevamo inoltre sottolineato come il macro aggiornamento Origins per No Man’s Sky fosse finalmente riuscito a trasformarlo nel gioco che avremmo voluto al lancio.