No Man’s Sky, esagerare con un effetto scatena una tempesta

I prodotti costellati di problemi in fase di lancio non sono una novità nel panorama videoludico odierno, e No Man’s Sky è stato uno di questi, ma Hello Games ha avuto l’innegabile pregio di rimettersi rapidamente in carreggiata.

L’open world dalle tinte survival uscito originariamente nel 2016 su PS4 e PC ha saputo rinnovarsi fino a diventare l’esperienza che tutti, sviluppatori compresi, avrebbero voluto che fosse.

Il titolo continua a sfiorare la perfezione e non ha alcuna intenzione di fermarsi. La stessa community ha espresso opinioni lodevoli sul gioco, dando anche qualche indicazione sui miglioramenti più desiderati da introdurre in futuro.

È fuori discussione che si tratti di un prodotto ricco di contenuti: al suo interno, qualcuno ha scoperto un pianeta davvero molto simile alla terra nel corso di un’esplorazione.

Le sorprese sanno farsi valere anche sul versante tecnico, e adesso un giocatore si è imbattuto in una curiosa scoperta riguardante il bloom, o meglio l’esagerazione nell’uso di quest’ultimo.

Per chi non lo sapesse, si tratta di un effetto grafico che crea luminosità andando a “spingere” l’estensione della fonte luminosa oltre i bordi degli oggetti colpiti dal bagliore.

L’alone generato causa una serie di diffrazioni che danno vita a un riverbero luminoso su determinati elementi dello scenario.

L’effetto è molto presente in No Man’S Sky, e un utente ha scoperto cosa succederebbe nel caso in cui decidessimo di spingerlo al massimo:

Come mostra l’immagine, andremo incontro a una tempesta luminosa in grado di invadere completamente il panorama circostante.

Il gioco possiede già un meteo dinamico arricchito dalla presenza di tempeste, ma in questo caso si tratta di un evento atmosferico del tutto inedito, “utile” per dare un ulteriore tocco artistico all’esperienza.

Oltre agli eventi del cielo, è bene considerare anche quelli della terra: confondendo una sentinella con un’astronave, un utente ha rischiato involontariamente la vita (ma è riuscito a cavarsela).

Se non giocate al titolo da un po’, vi avvisiamo che da qualche settimana è disponibile una nuova patch che migliora proprio l’aspetto grafico del gioco.

Vi siete sentiti soli durante l’esplorazione del cosmo? Potete dare una svolta all’esperienza adottando un animale domestico (diverso da quelli a cui siete abituati) che vi farà compagnia nelle vostre avventure.