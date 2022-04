No Man’s Sky si prepara a un nuovo update (e arrivano i pirati)

No Man’s Sky è sicuramente un’esperienza davvero unica, tanto che Hello Games sta per rilasciare un nuovo update davvero molto importante.

Il titolo sci-fi procedurale (che trovate su Amazon a ottimo prezzo) è infatti divenuto col tempo sempre più grande e ricco di cose da fare, tanto che il director Sean Murray promette grandi cose.

Del resto, già l’aggiornamento Sentinel aveva introdotto diverse novità gratis per i giocatori, sebbene ora quelle all’orizzonte sembrano essere altrettanto interessanti.

Come riportato anche da PSU, il team di sviluppo avrebbe infatti pubblicato il primo trailer dedicato all’espansione Outlaws.

Introdotta con l’aggiornamento 3.85 di No Man’s Sky, Outlaws accoglierà una nuova razza di criminali: i giocatori potranno infatti volare alla volta di vere e proprie stazioni spaziali per fuorilegge mai viste prima.

Ma non solo: nel nuovo update potremo dedicarci al contrabbando, diventando quindi delle veri e propri pirati dello spazio.

Ciliegina sulla torta, l’update 3.85 permetterà ai giocatori di No Man’s Sky di reclutare una squadra di piloti, in modo da affrontare le missioni in gruppi piuttosto variegati e numerosi.

Al momento in cui scriviamo, il trailer non è più disponibile (visto che pare che il filmato sia stato rilasciato prima del tempo): ci assicureremo di tenervi aggiornati non appena Hello Games rivelerà ulteriori dettagli (e il video ufficiale).

Restando in argomento, avete letto che un giocatore ha scoperto la «verità» riguardante uno degli oggetti di No Man’s Sky ma dopo ben 70 ore di gioco?

Inoltre, è cosa nota che No Man’s Sky offre anche una particolare libertà creativa nell’utilizzo delle mod: il creatore Sean Murray non vuole però che i fan le utilizzino a sproposito.

Per concludere, ricordiamo anche che l’avventura spaziale sci-fi procedurale arriverà nelle prossime settimane anche su console Nintendo Switch, per una versione pensata esplicitamente per la piattaforma ibrida della Grande N.