No Man’s Sky prova a fare il botto anche su Nintendo Switch

La storia di No Man’s Sky è quella di una vera e propria rinascita a nuova vita.

Uscito nel 2016, l’action adventure spaziale di Hello Games non ha goduto di un inizio in grande stile, considerando che il lancio è stato molto al di sotto delle aspettative.

Il team tuttavia non si è lasciato prendere dallo sconforto e, in questi anni, ha deciso di investire il tutto e per tutto per confezionare un’avventura che possa essere sempre più appetibile per i videogiocatori e, soprattutto, costantemente aggiornata.

Così il gioco ha cavalcato l’onda della ribalta ed è finalmente salito sul carro del vincitore, specialmente grazie ai continui update ricevuti.

Tutti gli sforzi compiuti ovviamente non sono passati inosservati e sono stati ricompensati anche dal pubblico stesso, il quale ha riempito il titolo di recensioni positive su Steam.

Parte di questi aggiornamenti sono sicuramente le spedizioni, come quella che ha in un certo senso omaggiato Dune nel periodo dello scorso Halloween, nonché il loro ritorno per celebrare la fine del 2021.

Adesso ecco una notizia che farà felici gli appassionati di esplorazioni spaziali: No Man’s Sky arriverà su Nintendo Switch.

Durante lo scorso Nintendo Direct, infatti, è stato annunciato totalmente a sorpresa l’arrivo del gioco di Hello Games sulla console ibrida della casa di Kyoto, in una versione che comprende tutti gli aggiornamenti che il titolo ha ricevuto in questi anni.

Il periodo di uscita di No Man’s Sky su Nintendo Switch sarà l’estate 2022, anche se non si sa ancora la data precisa.

A questo punto non ci resta che attendere ulteriori novità in merito a questo speciale porting, certi che molti fan saranno entusiasti di poter viaggiare tra i pianeti anche in modalità portatile. Dopo il suo percorso di redenzione sulle altre piattaforme, il titolo di Sean Murray riuscirà a imporsi e trovare la sua grande fetta di pubblico anche su Switch?

Nel frattempo, ricordiamo inoltre che esiste anche un interessante survival che prende spunto proprio dallo stesso No Man’s Sky.