No Man’s Sky instancabile: tante novità (gratis) per il combat system e companion robot

Quando Hello Games, guidata da Sean Murray, disse anni fa di essere intenzionata a supportare il suo No Man’s Sky nel lungo corso, dopo un lancio tutt’altro che entusiasmante, lo intendeva davvero.

Da allora, infatti, continuano a susseguirsi gli aggiornamenti gratis per il titolo di esplorazione spaziale che, ora pronto a sbarcare anche su Nintendo Switch, ha appena accolto l’aggiornamento Sentinel. Come i precedenti, potete scaricarlo sulle diverse piattaforme senza la richiesta di nessun esborso, perché non è un DLC a pagamento e non richiede season pass o simili.

Questo nuovo update, che vuole ritagliarsi un posto particolarmente importante tra le novità di No Man’s Sky, rinnova diversi aspetti dell’esperienza offerta dal gioco, a partire dal suo sistema di combattimento.

Secondo gli sviluppatori, che hanno diramato i dettagli sul loro sito ufficiale, «il combattimento è stato migliorato in modo significativo per creare un’esperienza dall’alto ritmo, più varia e più dinamica».

Questo include dei cambiamenti alla telecamera, alla salute delle Sentinelle, alla cadenza di fuoco e alla velocità delle singole armi, tra le altre cose.

No Man's Sky

SENTINEL

Combat Overhaul

New Enemies

Improved AI

New Lore and Missions

Exobiology Expedition

All New Weapons

Weapon VFX Overhaul

Active Camo

Buildable AI Mech

Sentinel HQ

Out Now. Free on All Platforms pic.twitter.com/KELZ6ziVDc

— Sean Murray (@NoMansSky) February 16, 2022