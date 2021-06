No Man’s Sky, Sentinella o astronave? Ecco cosa succede a scambiarle

No Man’s Sky è stato protagonista di un lancio non del tutto soddisfacente, al quale Hello Games ha tentato (con successo) di porre riparo.

L’open world procedurale atterrò originariamente su Ps4 e PC nell’estate 2016, portando con sé una buona dose di varietà, tra combattimento, esplorazione e meccaniche survival.

Ora come ora il titolo è, a detta dei fan, quasi perfetto. Ciò che manca è solo un’ulteriore aggiunta, in grado di renderlo prossimo a ciò che la community si aspettava in occasione dell’uscita originale.

Intanto, Hello Games ha continuato a mantenere le promesse di miglioramento fatte cinque anni fa e, dando un’occhiata all’odierno aspetto tecnico del titolo, sembra essere riuscita nel suo intento.

Il valore aggiunto costituito dall’introduzione della terza persona, accompagnata da una carrellata di ulteriori migliorie in questo ultimo lustro, ha attratto molti giocatori, che hanno trovato nel titolo un’esperienza di loro gradimento.

Adesso, uno di loro ha voluto condividere una sua piccola disavventura con la community di Reddit, che ha risposto alla chiamata con una lunga serie di commenti.

Nel corso di un’esplorazione, l’utente kieronviper, nuova leva di No Man’s Sky (per sua stessa dichiarazione) si è imbattuto in un rischio non calcolato che lo ha totalmente colto alla sprovvista.

Potete vedere di cosa si tratta grazie al seguente video, direttamente da Reddit:

Non avendo una grande familiarità con il titolo di Hello Games, l’innocente giocatore ha scambiato una Sentinella bipede per una «nave schiantata o un veicolo di terra».

Convinto di trovarsi davanti a una fortunata scoperta, si è avvicinato celermente verso l’obiettivo, fino a giungere ai piedi del pericoloso avversario.

Solo a quel punto, assistendo al “risveglio” della minacciosa Sentinella, ha optato per una repentina fuga, tornando di corsa sui suoi passi.

Gli utenti di Reddit hanno manifestato il loro supporto nei confronti di kieronviper, e qualcuno ha ironizzato affermando che «è arrivato il momento di cambiare i pantaloni della tuta».

Si tratta di un episodio divertente che testimonia ancora una volta la forte partecipazione dell’utenza al titolo della software house britannica, anche in seguito all’introduzione degli animali domestici.

Lo sfortunato Cyberpunk 2077 c’entra qualcosa con No Man’s Sky? Sembra proprio di sì, e la reazione di Sean Murray a questo inaspettato collegamento è stata decisamente spassosa.

Rimanendo in tema di titoli spaziali, i riflettori sono puntati su Starfield, con la speranza che il titolo sia presente nella conferenza Xbox & Bethesda prevista per le ore 19:00 di oggi, alla quale il nostro Paolo Sirio ha dedicato una puntuale guida.