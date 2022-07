No Man’s Sky nel 2016 era davvero orribile, e qualcuno se n’è ricordato

No Man’s Sky è ora un’esperienza davvero unica e davvero corposa, specie per la volontà di Hello Games di traghettare il gioco verso nuove vette di eccellenza dopo un lancio non propriamente al top.

Il titolo sci-fi generato proceduralmente (che trovate anche su Amazon in offerta speciale) è infatti divenuto col tempo sempre più contenutisticamente imponente, tra aggiornamenti ed update di vario tipo.

Non è un segreto infatti che il director Sean Murray abbia promesso che i lavori su No Man’s Sky andranno avanti ancora a lungo.

Difatti, mettendo un attimo da parte il recente aggiornamento Sentinel – il quale ha introdotto diverse novità gratis per i giocatori – qualcuno ha ben pensato di rispolverare il No Man’s Sky originale uscito nel 2016, per un impatto decisamente traumatico.

Come riportato anche da Game Rant, lo YouTuber Cycu1 ha mostrato esattamente l’aspetto che aveva No Man’s Sky sei anni fa, al momento del lancio.

Il video mostra il gioco girare su PS5, ma ha installato il gioco direttamente dal disco, versione 1.0, trasformandolo essenzialmente nell’incarnazione originale del gioco.

I fan noteranno senza dubbio le differenze tra il gioco di allora e quello di oggi, e il filmato di un’ora e mezza potrebbe far riaprire vecchie ferite ai giocatori che hanno purtroppo vissuto il “trauma” del 2016.

Il video dimostra infatti quanti passi da gigante siano stati fatti dal team di sviluppo, visto che il lavoro messo in piedi da Hello Games nel corso degli anni ha dell’incredibile.

Oggi, infatti, le cose vanno molto meglio, per fortuna: lo sviluppatore continua a offrire aggiornamenti gratuiti che non fanno altro che arricchire il già enorme titolo spaziale con ancora più contenuti.

Del resto, il gioco sci-fi procedurale arriverà a breve anche su console Nintendo Switch, per una versione realizzata ad hoc.

Ma non solo: sapevate che un fan particolarmente sveglio ha scoperto la «verità» riguardante uno degli oggetti di No Man’s Sky, sebbene ciò sia accaduto dopo ben 70 ore di gioco?