No Man’s Sky, l’Update 3.74 è davvero ricchissimo

No Man’s Sky è stato in grado di ottenere tutta la fiducia dei giocatori perduta dopo un lancio funestato da problemi di ogni genere.

L’opera spaziale di Hello Games è infatti migliorata costantemente col passare dei mesi, anche grazie ai vari aggiornamenti rilasciati dal team capeggiato da Sean Murray.

Proprio grazie a questa pioggia di update, No Man’s Sky è stato subissato di recensioni assolutamente positive, tanto da rappresentare una “riscossa” a tutti gli effetti.

Del resto, già alla fine dello scorso mese di novembre, Hello Games ha rilasciato un aggiornamento ricco di novità, a cui ora se ne aggiunge un altro di un certo peso.

Ora, come riportato da PSU, Hello Games ha pubblicato le note dell’aggiornamento 3.75 di No Man’s Sky, che contiene una serie di correzioni di bug riguardanti problemi di crash e altri problemi persistenti.

Eccoli, poco più in basso:

Risolto un problema per il quale i giocatori potevano rimanere bloccati quando uscivano da una nave in una stazione spaziale abbandonata.

Risolto un problema che impediva alla modalità VR Teleport Move di funzionare correttamente in alcune situazioni.

Risolto un certo numero di crash relativi al rendering delle basi e degli insediamenti.

Risolto un crash relativo alla costruzione della base e alla disposizione degli insediamenti.

Risolto un crash relativo alla navigazione delle creature.

