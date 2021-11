No Man’s Sky, l’Update 3.74 è proprio quello che aspettavamo

No Man’s Sky ha riguadagnato col tempo tutta la fiducia dei giocatori, dopo un lancio costellato da problemi ed incertezze di ogni genere.

L’opera spaziale di Hello Games è infatti ora un videogioco realmente sorprendente, grazie anche e soprattutto all’impegno costante di Sean Murray e il suo team di sviluppo.

Ciò ha permesso a No Man’s Sky di essere subissato di recensioni, questa volta assolutamente positive, sentenziando così un “redemption arc” parecchio interessante.

Ma non solo: per concludere i festeggiamenti del 2021 e del suo quinto anniversario, nel gioco torneranno le spedizioni (strizzando l’occhio nientemeno che a Mass Effect).

Ora, come riportato da PSU, Hello Games ha pubblicato le note della patch per l’aggiornamento 3.74 di No Man’s Sky, il quale introduce un’altra serie di correzioni di bug davvero molto sostanziosa.

Poco sotto, le patch notes complete:

Risolto un crash legato all’allocazione della memoria.

Risolto un problema che impediva il completamento di alcune expedition milestones.

Risolto un problema che poteva far cadere i giocatori attraverso il pavimento della loro base cargo quando si caricava un salvataggio eseguito a bordo dello stesso.

Corretti alcuni problemi di snapping con la nuova parte di costruzione contestuale della base Pipe.

