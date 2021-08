No Man’s Sky, il “crossover” con i Daft Punk vi farà avere voglia di ballare

I giocatori di No Man’s Sky riescono sempre a trovare nuovi modi per utilizzare gli strumenti messi a disposizione nel gioco per liberare tutta la propria creatività.

In questo caso, la fantasia ha oltrepassato i confini del videogioco virtuale trasformandosi in un vero e proprio video musicale: un fan di No Man’s Sky ha infatti deciso di realizzare un crossover con una delle più celebri musiche dei Daft Punk.

Del resto, la community della produzione di Hello Games è riuscita a sorprendere in più occasioni: c’è chi è riuscito addirittura a scrivere e girare una serie all’interno di No Man’s Sky.

Anche il gioco stesso è però in grado di regalare alcune sorprese inaspettate: di recente è stata scoperta una feature che permette di viaggiare a 90.000 anni luce.

Uno degli elementi introdotti su No Man’s Sky è l’elmetto Korvax, che assomiglia in modo impressionante ad uno dei celebri caschi indossati dai Daft Punk.

Per questo motivo, l’utente YouTube Intimaspace ha deciso di chiamare il proprio personaggio che indossa questo celebre elmetto «DJ Korvax», utilizzando le ambientazioni di No Man’s Sky per immaginarsi mentre riproduce Around the World, uno dei più grandi successi del gruppo musicale.

La maggior parte dei personaggi presenti nel video musicale, che presenta anche alcuni effetti visivi per avvicinare l’esperienza a quella del capolavoro dei Daft Punk, indossa proprio questo particolare elmetto, facendo immaginare di trovarcisu uno dei loro set.

Il risultato è che l’utente ha creato un «crossover» inaspettato ma allo stesso tempo divertente, che farà venire voglia di ballare questa hit anche all’interno del gioco:

La seconda parte del video mostra anche il DJ immaginato al lavoro su un’ipotetica console, anche se ovviamente è un semplice bancone utilizzato per rendere maggiormente l’idea.

I Daft Punk oggi si sono sciolti, ma è probabile che apprezzerebbero ugualmente questo tributo, soprattutto che la location di No Man’s Sky sembra proprio richiamare quelle presenti nelle loro celebri apparizioni.

Il gruppo musicale ha dato il proprio contributo anche a tantissimi videogiochi: abbiamo elencato i più grandi successi a cui hanno lavorato.

Un videogioco uscito su PSP avrebbe dovuto anch’esso avere la musica dei Daft Punk, ma il gruppo non riuscì a trovare il tempo di scrivere nuovi brani dato che era già impegnato con il film Tron Legacy.

No Man’s Sky ha festeggiato da poco i suoi primi 5 anni: per celebrare l’occasione Hello Games sta per fare un gradito regalo a tutti i fan.