No Man’s Sky, redemption arc incredibile: recensioni utente ora sono perlopiù positive

No Man’s Sky è diventato letteralmente un case history per quanto riguarda la comunicazione nel mondo dei videogiochi, ma anche riguardo il supporto che uno studio deve dare alla sua creatura.

Ci voleva giusto Cyberpunk 2077 di CD Projekt Red per creare un caso ancora più reboante, nel bene e nel male, per sostituire il bailamme generato dall’uscita del titolo Hello Games.

Il titolo, che di recente ha lanciato l’ennesima patch numero 3.61, è stato un vero e proprio caso mediatico alla sua uscita, nel 2015.

Ora siamo arrivati all’aggiornamento numero 17, chiamato Frontiers, che aggiunge altre cose al già sconfinato universo del titolo di Sean Murray, ma la strada è stata lunga.

Come spesso accade ai videogiochi che non arrivano in stato di forma ottimale, che è un’eufemismo per come uscì No Man’s Sky al lancio, scattano le recensioni negative sulle piattaforme più o meno oneste o influenzate dal review bombing che siano.

Ma con il duro lavoro può succedere anche un miracolo, a volte. Ed è quello che, finalmente, è capitato proprio al titolo di Sean Murray su Steam.

Dopo tutti questi anni, No Man’s Sky ha recensioni perlopiù positive sulla pagina dello store di Valve.

Il duro lavoro del team, fatto di supporto e tanti aggiornamenti, ha finalmente pagato. L’infame punteggio negativo ricevuto su Steam negli anni è cambiato, e ora segnala un videogioco che piace a tutti gli utenti.

Il 70% delle valutazioni ora sono positive, suddivise tra quelle recenti e quelle passate. Indubbiamente l’iniezione di fiducia arrivata negli anni a seguito del lancio ha fatto bene, creando un quadro generale finalmente degno dello stato attuale del gioco.

Non serve certo una valutazione di questo tipo per capire l’efficacia di un titolo, ma è senz’altro una cartina tornasole importante per l’utenza che, attraverso la media valutazioni, si fa un’idea su di un prodotto.

Chissà se Hello Games festeggerà in qualche modo, come ha fatto recentemente regalando agli utenti un omaggio per festeggiare i cinque anni dal lancio.

Ci starebbe certo una bella collaborazione, oppure un evento a tema di qualche tipo, come l’improbabile crossover a tema con i Daft Punk.

Ora che è arrivata anche la consacrazione di Steam, è giunto il momento per il MurrayVerse di espandersi e diventare ancora più inarrestabile.