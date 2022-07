No, GTA 6 non sarà la prima volta di una protagonista femminile nella serie

Rockstar Games non ha ancora rilasciato informazioni ufficiali sul suo GTA 6, l’ultimo capitolo della serie in arrivo prossimamente, ma in questi giorni c’è sicuramente una vera e propria abbuffata di rumor e indiscrezioni.

Il successore di Grand Theft Auto V arriveranno quando i tempi saranno maturi, ma a quanto pare i fan sono già in trepidazione.

Al centro delle attenzioni è finito infatti un dettagliato report di Jason Schreier, il quale ha diffuso molte informazioni al riguardo, tra cui la presunta presenza di una protagonista femminile.

In molti hanno esultato, compiacendosi del fatto che è la prima volta che la serie di GTA ospita un personaggio di sesso femminile al centro della vicenda. A quanto pare, però, come riportato anche da Push Square, non è affatto così.

GTA 6 uscirà tra un paio d’anni e sembra che traccerà una storia in stile Bonnie & Clyde nella Miami dei giorni nostri, segnando così la “prima protagonista femminile” del franchise.

Ma a quanto pare non è così, come hanno fatto notare alcuni fan su Twitter: difatti, nel lontano 1997, il GTA originale aveva ben quattro protagoniste femminili, assenti dalla versione PS1 del gioco.

Queste – note con i nomi di Divine, Katie, Mikki e Ulrika – erano tutte presenti nella versione originale per PC e in quella per Game Boy Color.

Altri due personaggi femminili giocabili, Gretchen e Candy, sono state in seguito protagoniste dell’adattamento per GBC di GTA 2.

Naturalmente, i giochi GTA originali sono molto diversi dalle versioni più moderne (post GTA 3, diciamo), e il personaggio scelto nei primi capitoli non aveva alcuna influenza sulla trama e sul gameplay.

Quindi, anche se è tecnicamente vero che la serie ha già avuto protagoniste femminili in passato, ci aspettiamo molto più spessore dal personaggio che andremo a controllare nel prossimo capitolo.

Del resto, Rockstar Games ha da poco ammesso che GTA 6 dovrà essere «il miglior gioco della serie» per rispettare le aspettative dei fan, ragion per cui sarà obbligatorio proporre qualcosa di realmente grandioso.

