GTA 6 doveva essere più grande di GTA 5, ma Rockstar ha cambiato idea

GTA 6 è al centro delle attenzioni grazie al recente report di Jason Schreier, che ha diffuso molte informazioni al riguardo.

Mentre Rockstar Games è impegnata con GTA Online e l'arrivo della versione PS5 di Grand Theft Auto V, del nuovo Grand Theft Auto si comincia a parlare solo tramite indiscrezioni.

Va detto che il titolo almeno è stato confermato, in maniera molto rapida e sommessa, dalla stessa Rockstar qualche tempo fa.

L’ultimo report di Schreier parlava di un GTA 6 con protagonista donna, per la prima volta, insieme ad una struttura da live service game con vari aggiornamenti per missioni e mappe.

A qualche ora dalle indiscrezioni del giornalista di Bloomberg, arrivano delle altre informazioni a supporto di quello che è stato lo sviluppo di GTA 6.

Come riporta Eurogamer.net, a quanto pare ad un certo punto il nuovo Grand Theft Auto sarebbe dovuto essere un titolo molto più grande del previsto.

Schreier aveva già accennato che i piani iniziali di Rockstar erano diversi per GTA 6 che poi avrebbe, usiamo sempre il condizionale, virato per una coppia di protagonisti e una città ispirata a Miami.

A fare eco al giornalista c’è Stephen Totilo di Axios, che su Twitter ha diffuso altre informazioni da una sua fonte per quanto riguarda il concept iniziale del gioco.

As noted in the @axios Gaming newsletter, a source familiar with Rockstar had told me GTA VI was at one point planned to have three cities and four protagonists.

(I like the sound of @jasonschreier's report: one city, two protagonists, plans to expand)https://t.co/WUZoMXJ9tI pic.twitter.com/jnff46KqBP

— Stephen Totilo (@stephentotilo) July 29, 2022