Nintendo Switch Online, svelato il nuovo gioco gratis: è un cult

Nintendo Switch Online ha appena svelato quale sarà il nuovo gioco gratis offerto agli abbonati, e si tratta di un titolo letteralmente esploso negli ultimi mesi e che è già diventato un cult.

Stiamo naturalmente parlando di Among Us, il titolo multiplayer di Innersloth che ha ottenuto un successo tale sul mercato PC e mobile da convincere il team a realizzare porting anche su console, tra le quali non poteva ovviamente mancare Nintendo Switch.

L’annuncio della versione Switch arrivò al termine dell’evento Indie World svoltosi alla fine dello scorso anno, durante il quale fu annunciato che era già disponibile per l’acquisto.

Among Us ha dimostrato di sposarsi molto bene con la filosofia delle console Nintendo, al punto che un fan ha deciso di realizzare un capitolo anche per Game Boy Color.

Come riportato da Twinfinite, Nintendo of America ha annunciato con un post sul proprio canale ufficiale Twitter che Among Us sarà giocabile gratis per tutta la prossima settimana.

La promozione è però riservata esclusivamente agli utenti Switch in possesso di un’iscrizione attiva a Nintendo Switch Online, servizio che sarebbe comunque necessario per usufruire pienamente del titolo di Innersloth.

Sus out impostors in the full version of #AmongUs, available for #NintendoSwitchOnline members to try from 7/21 10 AM PT—7/27, 11:59 PM PT!

Among Us will also be available to purchase for 30% off from 7/21, 10 AM PT—8/1, 11:59 PM PT!

Pre download here: https://t.co/uJ7FrqPNZd pic.twitter.com/br3kWJijnJ

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 19, 2021