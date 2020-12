Xbox Game Pass, arrivano due serie leggendarie… e Among Us

Microsoft ha annunciato a sorpresa alcune new entry per Xbox Game Pass sia su console che su PC, confermando il precedente suggerimento che l’anno non si sarebbe chiuso con l’ondata di 17 titoli rivelata soltanto pochi giorni fa.

A The Game Awards 2020, un trailer ha svelato quanto sta per arrivare nel giro dei prossimi giorni e delle prossime settimane sul servizio in abbonamento, e come di consueto è tutto materiale molto ghiotto.

A partire dal 15 dicembre, gli abbonati potranno avviare una nuova partita su The Elder Scrolls V: Skyrim, l’RPG occidentale dei record di Bethesda.

In attesa del sesto capitolo, per il quale i tempi sembrano ancora estremamente lunghi, una rinfrescata potrebbe non guastare affatto, in effetti.

In aggiunta, è stato annunciato che Yakuza 3 Remastered, Yakuza 4 Remastered, Yakuza 5 Remastered e Yakuza 6: The Song of Life saranno disponibili presto su Xbox – e su Xbox Game Pass fin dai rispettivi day one.

I titoli erano finora un’esclusiva PlayStation sia nelle loro versioni originali che nelle rimasterizzazioni, mentre ancora per qualche mese Yakuza: Like a Dragon sarà un’esclusiva next-gen Xbox.

Infine, anche se solo su PC, insieme a queste due serie leggendarie arriverà “presto” Among Us, premiato come miglior gioco multiplayer e mobile a The Game Awards 2020.

Il fenomeno videoludico pop dell’anno è gratuito su smartphone e tablet ma a pagamento, sebbene solo per pochi euro, su PC via Steam, e a breve sarà incluso su Xbox Game Pass per PC.

Una serata evidentemente intensa per Microsoft, in cui è stata pure presentata la finestra di lancio di Microsoft Flight Simulator su Xbox One e Xbox Series X|S, l’estate, e un reboot di Perfect Dark a cura di The Initiative.