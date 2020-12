Among Us scopre l’impostore su Nintendo Switch: disponibile ora!

Il gioco multiplayer dell’anno a The Game Awards è stato appena annunciato su Nintendo Switch: Among Us è disponibile ora per la piattaforma ibrida della Grande N. Il gioco dispone di cross-play con le altre piattaforme.

Il titolo è stato presentato alla fine dell’evento Indie World di oggi, nel quale hanno trovato spazio, tra gli altri, anche Spelunky 1 & 2 e Cyber Shadow.

Quello di Among Us è un caso molto curioso: il progetto è stato lanciato nel 2018 ma ha avuto uno scarso riscontro fino al 2020, quando è diventato un autentico fenomeno pop grazie al passaparola su Twitch e sui social.

Questo atipico multigiocatore è stato portato in onda persino dalla deputata americana Alexandra Ocasio-Cortez, ovviamente con un grande successo.

Al di là delle interazioni online, però, Among Us ha un grande successo anche in termini puramente numerici.

Parliamo infatti di un prodotto che, tra mobile e PC, supera tutti i giorni i 60 milioni di giocatori sparsi per il mondo.

Ne abbiamo parlato anche in una corposa recensione per cui, se volete saperne di più sull’aspetto tecnico del gioco, sapete dove andare.

Se non avete Nintendo Switch, tenete a mente che il titolo è arrivato anche su Xbox Game Pass per PC, per cui non avete più scuse.