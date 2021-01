Among Us: un noto conduttore TV lo definisce ‘un gioco da idioti’

Più che un semplice videogioco, Among Us è diventato in breve tempo un vero e proprio fenomeno, soppiantato (almeno in parte) dall’altrettanto celebre Rust. Complice del successo inaudito, un passaparola vincente attraverso tutti i maggiori canali social del mondo, il quale ha permesso al titolo sviluppato da InnerSloth di fare breccia nel cuore dei giocatori di tutto il globo.

A quanto pare, però, qualcuno non sembra gradire il titolo in questione, tanto da ritenerlo un prodotto mediocre che non può che danneggiare la dignità stessa di un’ampia fetta di giocatori.

Durante il podcast “Good Game, Nice Try” (via GameSpot), il celebre conduttore televisivo e attore statunitense di origini irlandesi. Conan O’Brien ha parlato con Sonja Reid e Aaron Bleyaert circa il successo – a suo modo di vedere assolutamente ingiustificato – di Among Us.

O’Brien ha reso noto:

È un po’ come le elezioni presidenziali [degli USA, n.d.R]. Qualsiasi gioco in cui un idiota può saltare dentro e improvvisamente balzare in alto e vincere, è un problema per il gioco stesso.

Nonostante sia lo stesso figlio di O’Brien a giocarci assiduamente, il conduttore resta dell’idea che Among Us non sia un buon titolo a causa della sua semplicità, assicurando un successo senza alcuno sforzo apparente.

E ancora, Conan ha anche dichiarato che: «la mia ipotesi è che si tratti di un mucchio di blip, blop e suoni vari, in cui solo chi resiste per più tempo riesce a vincere». La cosa curiosa è che O’Brien si è reso conto di aver effettivamente giocato al titolo in passato, su di un tablet. Ciò non è bastato a fargli cambiare idea, a quanto pare.

Among Us è sbarcato anche su Nintendo Switch, mentre il gioco di InnerSloth arriverà anche su piattaforme Xbox, e su Xbox Game Pass per PC.