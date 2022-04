Nintendo Switch Online svela a sorpresa il prossimo nuovo gioco gratis

Con un breve comunicato rilasciato a sorpresa, Nintendo Switch Online ha appena svelato il prossimo gioco gratis in arrivo esclusivamente per gli utenti iscritti al Pacchetto Aggiuntivo.

Si tratta infatti del primo capitolo di Mario Golf, rilasciato originariamente su Nintendo 64: uno degli adattamenti sportivi più popolari della casa di Kyoto sta dunque per diventare finalmente gratis.

La notizia arriva solo una settimana dopo che il servizio ha aggiunto 3 nuovi giochi gratis, anche se in quel caso i nuovi titoli inclusi erano disponibili per tutti gli abbonati, dato che facevano parte del catalogo NES e SNES.

Ma non solo: nella stessa giornata è stata disponibile un’ulteriore sorpresa aggiuntiva, ovvero due grandi classici riproposti in imperdibili edizioni speciali.

Il predecessore di Mario Golf Super Rush, l’apprezzato capitolo per Nintendo Switch che potete acquistare su Amazon in forte sconto, uscì inizialmente nel 1999 ed è considerato dai fan uno dei più grandi classici per la console a 64 bit.

Nintendo ha svelato che Mario Golf sarà ufficialmente incluso al catalogo di giochi gratis Nintendo 64 a partire dal 15 aprile, senza alcun costo aggiuntivo: sarà necessario semplicemente aggiornare l’app di accompagnamento per usufruire del nuovo regalo.

Get into the swing! ⛳ Tee off with Mario and friends when Mario Golf comes to #NintendoSwitch for #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members on 4/15. #Nintendo64 pic.twitter.com/bB4ujaj59F — Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 7, 2022

Nintendo Japan ha anche rilasciato un trailer per festeggiare l’imminente inclusione di questo amato spin-off del franchise: nel seguente video potrete osservare l’adattamento golfistico più nel dettaglio.

La casa di Kyoto sta dunque lavorando duramente per garantire l’aggiunta di nuovi giochi gratis nel più breve tempo possibile, mantenendo dunque le promesse di un servizio sempre più completo per gli appassionati.

A questo punto per i fan non resta che segnare l’appuntamento nel calendario per la prossima settimana per poter riscoprire un altro grande classico completamente gratis.

Nintendo Switch Online è stato anche protagonista dell’ultimo aggiornamento firmware della console, che ha incluso un’utilissima feature per la nuova app.

Recentemente sono state infatti introdotti i premi e le missioni per personalizzare al meglio il profilo: se dimenticheremo di riscattare gli appositi Punti Platino, adesso la nostra console Switch potrà anche mandarci una notifica.