Nintendo Switch Online, gratis da ora due giochi in edizione speciale

Come sapete, all’interno del catalogo di Nintendo Switch Online ci sono tantissimi giochi gratis da varie generazioni passate di Nintendo (e non solo).

L’abbonamento per l’ultima console della Casa di Kyoto ha di certo le sue criticità, ma non si può dire che non offra la possibilità di fare del sano retrogaming.

Giusto oggi sono arrivati altri tre giochi gratis all’interno di Nintendo Switch Online, direttamente dal passato più glorioso dell’azienda.

E nonostante siano tanti i giochi belli all’interno del catalogo, in alcune occasioni arrivano dei veri e propri capolavori immortali.

All’interno di Nintendo Switch Online ci sono, ovviamente, anche tanti giochi che provengono da NES e SNES, due tra le console più leggendarie di Nintendo.

Tra questi ci sono due titoli a dir poco iconici, ovvero Super Punch-Out!! e Super Mario World. Due giochi che, come riporta Nintendo Life, da oggi diventano ancora più “speciali”.

Con un inserimento in sordina, Nintendo ha inserito le Special Edition di questi due giochi, che aggiungono feature aggiuntive e segreti vari ed eventuali.

In Super Punch-Out!! sarà possibile affrontare ogni carriera ed affrontare ogni avversario, e sarà possibile cimentarsi da subito nello Special Circuit, che normalmente è appannaggio di chi ha completato tutti gli altri tornei.

Per quanto riguarda Super Mario World, invece, i giocatori potranno accedere ad un vero e proprio endgame.

Una volta completato lo Special World, ritornando nella Dinosaur Land il mondo sarà diverso dalla versione originale. Una versione del gioco con un twist particolare che diventerà un’avventura tutta nuova.

Nel frattempo, qualcuno sta lavorando per portare su PC più di 25 giochi Nintendo, con una collezione di remastered davvero imponente.

Per quanto riguarda Nintendo, invece, il recente annuncio del rinvio di Breath of the Wild 2 è costato molto caro alla Casa di Kyoto.