Nintendo Switch Online si aggiorna e vi offre nuovi bonus gratis, da adesso

Nintendo Switch Online si è appena aggiornato offrendo a tutti i suoi utenti un gradito regalo: da questo momento sarà possibile sbloccare diversi bonus gratis per personalizzare al meglio la nostra console.

Uno degli aspetti che i fan di Nintendo Switch OLED e dei precedenti modelli avrebbero voluto veder migliorato era infatti la possibilità di personalizzare maggiormente il proprio profilo: adesso per gli utenti abbonati al servizio sarà possibile approfittare di molteplici nuove opzioni aggiuntive.

Non si tratta dunque di un nuovo gioco gratis in omaggio, dopo il graditissimo arrivo di The Legend of Zelda Majora’s Mask, ma di nuovi avatar e relativi sfondi e cornici per personalizzarli al meglio, ottenibili grazie ai vostri Punti Platino di My Nintendo.

Come spiegato all’interno di una nota pubblicata sul sito ufficiale di Nintendo, da questo momento l’app di Switch Online si è ufficialmente aggiornata per offrire il supporto a nuove missioni, che permetteranno di guadagnare facilmente punti da spendere nel negozio interno.

La selezione di premi verrà aggiornata costantemente: ogni mese sarà infatti scelto un software di punta dal quale saranno offerte ricompense speciali, che si uniranno insieme a quelle di Animal Crossing New Horizons, in costante aggiornamento in base ai compleanni degli abitanti presenti sull’isola.

Questo significa che per tutto il mese di marzo sarà possibile sbloccare l’immagine profilo legata ad uno dei vostri abitanti preferiti che festeggiano gli anni in questi giorni, e la selezione di icone sarà aggiornata a partire dal 5 aprile.

Il software scelto per questo mese è invece Super Mario Odyssey: nel caso dei giochi «mensili» la selezione dovrà invece essere tenuta d’occhio ogni settimana, dato che ogni martedì alle ore 2.00 i premi saranno sostituiti.

Ogni nuovo avatar costa soltanto 10 Punti Platino, mentre sfondi e cornici per abbellirli costano 5 punti: potete iniziare da adesso a consultare voi stessi il catalogo aprendo l’apposita app di Nintendo Switch Online, presente nel menù Home.

Questa novità non fa altro che confermare quando Nintendo Switch sia ancora oggi attualmente in salute: la casa di Kyoto non intende lanciare una nuova piattaforma finché non sarà sicura di poter fare una rivoluzione.

Pochi giorni fa è arrivato inoltre un annuncio davvero sorprendente: i nuovi giochi di Pokémon sono già in arrivo entro la fine dell’anno.