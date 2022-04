Nintendo Switch, disponibile l’aggiornamento 14.1.0: ecco cosa cambia

Un nuovo aggiornamento per Nintendo Switch è stato reso ufficialmente disponibile nelle scorse ore: il firmware della console ibrida della casa di Kyoto si è dunque aggiornato alla versione 14.1.0.

La nuova patch di sistema servirà a introdurre una feature che intende aiutare gli utenti iscritti a Nintendo Switch Online a non perdere le proprie ricompense, in merito a una recente e apprezzata funzionalità introdotta nelle scorse settimane.

A partire dal primo marzo sono infatti arrivate le missioni di Nintendo Switch Online, che consentono di guadagnare Punti Platino per riscattare premi esclusivi e personalizzare maggiormente il proprio profilo.

Proprio poche settimane fa era anche arrivato un nuovo importante aggiornamento per la console: in questo caso non si tratta però della consueta manutenzione di routine, ma di una patch che i giocatori interessati alle missioni dovrebbero scaricare il prima possibile.

Nintendo ha infatti pubblicato un nuovo changelog per la patch 14.1.0, per il momento esclusivamente in lingua inglese, nel quale viene spiegato che sono state introdotte notifiche per il riscatto dei Punti Platino.

Dopo aver completato una delle missioni di Nintendo Switch Online, gli utenti dovranno infatti dirigersi all’apposita sezione «Missioni e premi» e procedere con il riscatto dei propri punti.

Con il nuovo aggiornamento, qualora questo non accadesse, la console ci invierà una notifica per ricordarci di raccogliere i punti prima che sia troppo tardi: naturalmente sarà anche possibile disattivare questa funzione, qualora l’utente lo richiedesse.

Con l’occasione, Nintendo ricorda anche di aver aggiornato le ricompense mensili disponibili nell’apposita app: sono dunque disponibili nuove icone, avatar e cornici non solo per Animal Crossing New Horizons, ma anche per Splatoon 2, selezionato come nuovo software del mese.

#NintendoSwitchOnline members can now redeem their #MyNintendo Platinum Points to collect custom icons from #AnimalCrossing: New Horizons and #Splatoon 2, available until 5/1 at 6PM PT.

Icon elements will be refreshed each week. Learn more: https://t.co/y9KqdboddC pic.twitter.com/IWAeuXYYSI

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 5, 2022