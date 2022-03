Nintendo Switch Online svela 3 nuovi giochi gratis (e sono già disponibili)

Nintendo Switch Online ha appena svelato 3 nuovi giochi gratis per tutti i suoi abbonati, con un annuncio a sorpresa: tutti i nuovi regali sono già disponibili per il download.

Non sarà necessario essere abbonati al Pacchetto Aggiuntivo per accedere alla nuova promozione: i nuovi titoli in regalo fanno infatti parte della line-up NES e SNES, disponibile quindi per tutti gli utenti iscritti a Nintendo Switch Online.

Nelle scorse settimane erano inoltre arrivati altri 3 giochi gratis a sorpresa, che in quella occasione sono serviti a espandere ulteriormente il catalogo di titoli per SEGA Mega Drive.

Il catalogo di titoli in offerta si aggiorna dunque per la terza e ultima volta nel mese di marzo: ricordiamo infatti che anche F-Zero X è stato reso disponibile tra i numerosi regali per gli utenti.

Di seguito vi riportiamo dunque i nuovi giochi gratis per NES e SNES, disponibili da adesso per tutti gli utenti in possesso di un’iscrizione attiva a Nintendo Switch Online:

Earthworm Jim 2 | SNES

| SNES Dig Dug II | NES

| NES Mappy-Land | NES

Nintendo ha anche rilasciato un trailer per mostrare nel dettaglio questi grandi classici: potete ammirarli più da vicino nel video che vi riproporremo di seguito.

Curiosamente, in Giappone gli utenti riceveranno invece un gioco diverso: a differenza di Earthworm Jim 2 è stato infatti incluso il primo Harvest Moon (via Nintendo Life). Il secondo capitolo di Earthworm Jim non uscì su Super Famicom, motivazione che probabilmente ha spinto la casa di Kyoto a scegliere un titolo diverso.

In ogni caso, potete iniziare a utilizzare i nuovi giochi gratis da subito sulle vostre console: se non dovessero comparire nel vostro catalogo, dovrete verificare che le vostre app siano aggiornate dal relativo menù delle impostazioni.

Ricordiamo inoltre che l’applicazione ufficiale di Nintendo Switch Online si è aggiornata con tanti bonus gratis per personalizzare il vostro profilo, in continuo mutamento ogni settimana.

Se possedete il Pacchetto Aggiuntivo, potrete accedere anche ai DLC di Mario Kart 8 Deluxe: se siete curiosi di scoprirne di più, potete consultare la nostra recensione del Pass Percorsi Aggiuntivi.