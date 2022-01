Nintendo Switch Online si aggiorna: ora i giochi N64 girano molto meglio

Il Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online si è recentemente aggiornato, comportando notevoli miglioramenti per i giochi gratis a 64 bit.

Una delle lamentele più comuni per il servizio extra a pagamento per l’abbonamento Switch Online era infatti la compatibilità con i videogiochi per Nintendo 64, che secondo molti utenti non giravano affatto bene.

Esperti e fan avevano infatti segnalato molteplici malfunzionamenti, resi ancora più gravi dall’esborso poco economico che la casa di Kyoto chiedeva ai suoi fan.

Nintendo pare aver però recepito i feedback, mettendosi al lavoro per migliorare il proprio emulatore in occasione del lancio di Banjo-Kazooie tra i tanti titoli gratis disponibili.

Il canale YouTube Modern Vintage Gamer (via VGC) ha infatti messo alla prova la versione 1.2 dell’emulatore Nintendo 64, constatando diversi miglioramenti grafici e una generale fedeltà visiva migliorata rispetto al passato.

Anche l’input lag di Nintendo Switch Online sembra essere notevolmente diminuito rispetto al passato, sebbene non sia ancora perfetto, stando ai test che lo youtuber ha effettuato su The Legend of Zelda Ocarina of Time:

«Sull’originale versione di Nintendo Switch Online avevo calcolato un input lag di 5-6 frame. Sebbene sia ancora presente, nella versione 1.2 […] l’input lag è stato ridotto di circa 1-2 frame. Non è perfetto, e forse non lo sarà mai per la stessa natura dell’emulazione, [ma] è chiaro che Nintendo abbia ridotto il lag e che nel complesso il gioco è molto più gradevole da giocare, dunque è un buon risultato».

Modern Vintage Gamer ha anche elogiato il lavoro svolto per l’emulazione di Banjo-Kazooie, ammettendo di non aver ancora trovato alcun input lag dopo aver giocato i primi due mondi del platform sviluppato da Rare.

Nintendo aveva promesso che si sarebbe impegnata per garantire un servizio all’altezza dei consumatori, e a giudicare dalle ultime analisi sembra che la casa di Kyoto stia mantenendo la parola data.

A questo punto non resta che attendere il lancio di The Legend of Zelda Majora’s Mask, il nuovo attesissimo gioco gratis che sarà disponibile a partire da febbraio, con l’augurio che anche questo titolo riesca a girare nel migliore dei modi.