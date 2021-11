Il Pacchetto Aggiuntivo di Switch Online non convince? Nintendo “vi soddisferà”

Il Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online è sicuramente una delle feature più controverse della Grande N degli ultimi tempi: la strategia per rendere l’abbonamento più appetibile non ha convinto tantissimi giocatori.

Anche la stessa casa di Kyoto sembra esserne consapevole, dato che in occasione della pubblicazione dei numeri ottenuti da Nintendo Switch Online ha voluto fare un’importante promessa ai propri consumatori.

Una delle feature principali offerta dall’espansione è la possibilità di giocare ai titoli per Nintendo 64, che però girerebbero molto male sulla console ibrida.

Questa scarsa ottimizzazione, unita a un prezzo ritenuto inaccettabile da gran parte degli utenti, ha portato il Pacchetto Aggiuntivo a diventare uno dei prodotti più odiati di Nintendo di sempre.

All’interno del Corporate Management Briefing, che potrete consultare interamente scaricandolo al seguente indirizzo (via Nintendo Life), la casa di Kyoto ha rivelato di aver raggiunto 32 milioni di utenti con il suo abbonamento online.

Rispetto a settembre 2020 c’è stato dunque un incremento di 6 milioni di abbonati: un risultato reso possibile dal crescente numero di console vendute, ormai arrivate nelle case di tantissimi videogiocatori.

La compagnia non ha però dichiarato quali sono stati i numeri ottenuti per il lancio del Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online, limitandosi però a fare un annuncio che sembra essere una risposta alle critiche per le poche novità offerte:

«In futuro, continueremo a migliorare ed espandere sia Nintendo Switch Online che il Pacchetto Aggiuntivo e ci impegneremo per fornire servizi in grado di soddisfare i consumatori».

La compagnia non ha mai voluto commentare frontalmente la risposta del pubblico di fronte al Pacchetto Aggiuntivo, ma queste dichiarazioni sembrano quasi voler essere un’ammissione del non essere riusciti a realizzare un servizio in grado di attirare l’interesse dei giocatori.

In qualunque modo decidiate di leggere tale affermazione, la certezza che emerge è che il Pacchetto Aggiuntivo continuerà a ricevere novità nei prossimi mesi: non resta dunque che aspettare di scoprire quali sono le mosse che Nintendo ha intenzione di adottare per cambiare la percezione del pubblico nei confronti del servizio.

Recentemente è emerso che il motivo del costo spropositato sarebbe legato alle licenze dei giochi disponibili: una giustificazione che, probabilmente, non basterebbe a giustificare il malumore del pubblico.

Una delle novità pre-annunciate da Nintendo potrebbe essere una nuova console giocabile: erano già emerso un importante indizio da un datamine.

C’è inoltre chi è rimasto talmente scontento da questa proposta da aver deciso di realizzarsi da soli un Pacchetto Aggiuntivo «migliore», anche se è molto improbabile che il desiderio di questi utenti diventi realtà molto presto.