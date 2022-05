Nintendo Switch Online si aggiorna, arrivano i nuovi bonus gratis

Nintendo Switch Online aggiorna le sue ricompense, i bonus gratis forniti agli abbonati, che possono essere riscattati solo per un periodo limitato.

Il servizio in abbonamento della Grande N, che potete recuperare su Amazon, oltre a regalare giochi da qualche tempo dà la possibilità di riscattare dei bonus unici.

Tra questi ci sono una serie di opzioni per il profilo tra avatar e cornici, che si possono riscattare solo per pochi giorni. L’ultimo set è stato dedicato a Super Mario Odyssey.

Ma il valore aggiunto di Nintendo Switch Online, soprattutto con il Pacchetto Aggiuntivo, è senz’altro quello di poter scaricare e giocare gratis ad una serie di titoli del passato: ecco gli ultimi aggiunti.

Ogni mese, Nintendo Switch Online aggiorna la sua collezione di premi da riscattare, e da adesso sono disponibili quelle di maggio.

Come riportato dall’azienda su Twitter, Animal Crossing e Mario Kart 8 Deluxe sono i protagonisti dei bonus gratis delle prossime settimane.

Ci sono una marea di icone disponibili per tutti gli abbonati, che possono essere riscattate fino al prossimo 6 giugno con i punti platino.

Otto degli abitanti che possono far parte della vostra isola di Animal Crossing: New Horizons possono anche diventare le vostre icone del profilo per Nintendo Switch.

Per Mario Kart 8 Deluxe le cose si fanno ancora più complicate perché, come vedete dall’immagine qui sopra, le dieci icone sono disponibili in cinque tranche da una settimana ciascuna.

Se volete riscattarle vi conviene sbrigarvi e, a costo di specificare l’ovvio, ricordarvi di sottoscrivere un abbonamento a Nintendo Switch Online.

E vi conviene perché, come spesso vi riportiamo, arrivano sempre tanti giochi gratis delle vecchie console Nintendo, e non solo.

A proposito di Mario Kart, di recente qualcuno ha ottenuto un record del mondo clamoroso nell’episodio per Nintendo 64.

Gli appassionati dell’episodio Wii, invece, hanno scoperto pochi giorni fa una scorciatoia davvero incredibile.