Nintendo Switch Online conferma 3 nuovi giochi gratis, disponibili da ora

I sospetti di fan e addetti ai lavori delle ultime ore si sono rivelati fondati: la casa di Kyoto ha infatti confermato l’arrivo di 3 nuovi giochi gratis disponibili sul Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online.

Si tratta infatti di 3 grandi classici rilasciati originariamente su SEGA Mega Drive, la storica console a 16-bit: da questo momento il catalogo disponibile si è appena aggiornato nell’apposita app per gli iscritti a Nintendo Switch Online (potete acquistare l’abbonamento comodamente su Amazon).

Ricordiamo che era stata segnalata proprio per oggi una manutenzione dell’app dedicata a SEGA Mega Drive, lasciando immaginare a molti fan che sarebbe arrivata una nuova infornata di giochi gratis, confermata oggi dall’annuncio ufficiale di Nintendo.

Tra i nuovi titoli che i fan iscritti al Pacchetto Aggiuntivo potranno giocare gratuitamente c’è anche un celebre spin-off di Sonic the Hedgehog: un’aggiunta che dunque renderà felici i fan della mascotte di casa SEGA.

Nintendo ha infatti annunciato di aver reso disponibili a partire da ora i seguenti giochi gratis, per un totale di 3 nuove aggiunte a 16-bit:

Shining Force II

Sonic Spinball

Space Harrier II

Se siete curiosi di scoprirli più da vicino, la casa di Kyoto ha anche rilasciato un nuovo trailer per celebrare la loro inclusione: di seguito vi proporremo dunque il video ufficiale.

Potrete godervi le nuove aggiunte gratuite di Nintendo Switch Online semplicemente aprendo l’app dedicata per SEGA Mega Drive: troverete immediatamente in cima i nuovi omaggi del servizio in abbonamento.

Se non dovessero essere ancora disponibili, sarà necessario assicurarsi che la vostra app sia aggiornata con l’ultima versione software: potrete verificarlo facilmente tramite le impostazioni dal menù home della vostra console.

Solo un mese fa erano arrivati altri 3 grandi classici gratis per SEGA Mega Drive: il breve periodo di tempo conferma dunque la forte volontà di Nintendo di voler migliorare continuamente il proprio servizio.

Ma non solo: la scorsa settimana è stato reso disponibile anche Mario Golf su Nintendo 64, il primo storico capitolo della saga sportiva dedicata alla mascotte della grande N.

E visto che le sorprese evidentemente non bastavano, questa settimana gli utenti hanno anche la possibilità di provare completamente gratis un popolare GDR sandbox di Square Enix.