Nintendo Switch Online senza freni, a breve arriveranno altri giochi gratis

Il catalogo di Nintendo Switch Online permette di fare del sano retrogaming con la comodità di giocare (anche) in portabilità. E il catalogo diventa sempre più importante.

Il servizio in abbonamento di Nintendo, a cui potete abbonarvi anche tramite Amazon, sta accogliendo sempre più console del passato, per la gioia dei nostalgici.

Una delle prossime potrebbe essere anche una tra le più famose console portatili della Grande N, stando ad alcune indiscrezioni emerse di recente.

Mentre i giochi gratis continuano ad aggiungersi con una certa frequenza, e uno degli ultimi è ancora disponibile per qualche giorno (ed è davvero un big).

All’interno di Nintendo Switch Online ci sono tantissimi giochi dal passato videoludico e, come sapete, non solo relativi alle console della Grande N.

Con il Pacchetto Aggiuntivo, la versione premium dell’abbonamento, è possibile anche usufruire di una selezioni di titoli usciti su SEGA Mega Drive.

E, come riporta Nintendo Life, i fan della console nipponica saranno ancora più felici perché potranno godersi ancora più giochi dall’era 16-bit di SEGA.

A quanto pare sta per arrivare una nuova infornata di titoli Mega Drive, in concomitanza con un periodo di manutenzione per Nintendo Switch Online il prossimo 22 febbraio.

[Maintenance Scheduled] Maintenance has been scheduled for "SEGA Genesis™ – Nintendo Switch Online" on 22 Apr from 00:55 UTC to 02:00 UTC.#Maintenance #NintendoSwitch pic.twitter.com/SLid7dAvu9 — NinStatusBot (@NinStatusBot) April 21, 2022

Il collegamento ha senso perché, l’ultima volta che è successa una cosa del genere, all’interno di Nintendo Switch Online sono stati aggiunti tre nuovi giochi per SNES.

Ovviamente il fatto che il servizio venga aggiornato non significa automaticamente che ci saranno ulteriori giochi, ma ogni volta che c’è stata una manutenzione finora, nuovi giochi sono stati inseriti all’interno della selezione.

Alcuni dei giochi che vengono aggiunti nel servizio arrivano anche in versione speciale, come due titoli storici di Nintendo che sono arrivati nel servizio in abbonamento.

A proposito di aggiornamenti, qualche giorno fa anche Nintendo Switch ha ottenuto la versione 14.1.1: ecco tutte le novità dell’update.